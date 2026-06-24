Και νέο… κράξιμο Ζλάταν σε Κριστιάνο (vid)

Είναι δεδομένο πλέον ότι Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς έχουν… μπιφ. Με ξεκάθαρη ευθύνη του δεύτερου.

Ο Ιμπραϊμοβιτς για μία ακόμα φορά… ξεσπάθωσε κατά του Πορτογάλου παίκτη επειδή ο CR7 μετά το πρώτο του γκολ κόντρα στο Ουζμπεκιστάν ξεκίνησε να φωνάζει ότι… επέστρεψε.

Αυτό ο Σουηδός σούπερ σταρ δεν το άφησε να πέσει κάτω και μέσω της εκπομπής που συμμετέχει είπε:

«Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ, δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε».