Και νέο… κράξιμο Ζλάταν σε Κριστιάνο (vid)

Ο Πορτογάλος παίκτης πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς για μία ακόμα φορά έσπευσε να του την.. πει. 

Και νέο… κράξιμο Ζλάταν σε Κριστιάνο (vid)
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Είναι δεδομένο πλέον ότι Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς έχουν… μπιφ. Με ξεκάθαρη ευθύνη του δεύτερου.

Ο Ιμπραϊμοβιτς για μία ακόμα φορά… ξεσπάθωσε κατά του Πορτογάλου παίκτη επειδή ο CR7 μετά το πρώτο του γκολ κόντρα στο Ουζμπεκιστάν ξεκίνησε να φωνάζει ότι… επέστρεψε.

Αυτό ο Σουηδός σούπερ σταρ δεν το άφησε να πέσει κάτω και μέσω της εκπομπής που συμμετέχει είπε:

«Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ, δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε».

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