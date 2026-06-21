Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Ο Ραφίνια κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο τουρνουά

Πλήγμα για τη Βραζιλία και τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Ραφίνια τέθηκε σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δεξιό μηρό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αϊτή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος εξτρέμ επιβεβαίωσαν πως υπέστη μυϊκή ρήξη στον δεξιό μηρό, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Παρότι δεν αποχωρεί από την αποστολή της «Σελεσάο», θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα χάσει την κρίσιμη αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στη Σκωτία.

Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα θεραπείας υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, με στόχο να επιστρέψει στη δράση το συντομότερο δυνατό.

«Ο παίκτης θα ακολουθήσει πρωτόκολλο εντατικής θεραπείας υπό την παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου της εθνικής Βραζιλίας, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της CBF.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα αποχώρησε τραυματίας στο 40ό λεπτό της νίκης με 3-0 επί της Αϊτής στη Φιλαδέλφεια, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο. Ο νέος τραυματισμός έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά μυϊκών προβλημάτων που έχουν ταλαιπωρήσει τον Ραφίνια τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας προβληματισμό τόσο στη Βραζιλία όσο και στη Βαρκελώνη.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πονοκέφαλο για τον Αντσελότι, καθώς ο έμπειρος εξτρέμ αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά «όπλα» της Βραζιλίας στη διοργάνωση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανταπόκριση του οργανισμού του στη θεραπεία και στο αν θα καταφέρει να προλάβει τα νοκ άουτ παιχνίδια, σε περίπτωση που η «Σελεσάο» εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.