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Αγγλία: Εκτός Μουντιάλ 2026 ο Λιβραμέντο

Πλήγμα για την Eθνική Αγγλίας λίγο πριν την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς ο Τίνο Λιβραμέντο τέθηκε εκτός διοργάνωσης, λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Αγγλία: Εκτός Μουντιάλ 2026 ο Λιβραμέντο
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Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 την Τετάρτη (17/06, 23:00) και χάνει τον Τίνο Λιβραμέντο, ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει και τα δύο άκρα της άμυνας, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές του Τόμας Τούχελ. Στις διαθέσιμες λύσεις για τα άκρα της άμυνας παραμένουν οι Ρις Τζέιμς, Τζεντ Σπενς και Νίκο Ο’Ράιλι.

Ο Λιβραμέντο προερχόταν από μια δύσκολη σεζόν με τη Νιούκαστλ, όπου περιορίστηκε σε 17 συμμετοχές στην Premier League, λόγω διαδοχικών τραυματισμών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, οι Εθνικές ομάδες έχουν δικαίωμα αντικατάστασης τραυματισμένων ποδοσφαιριστών έως και 24 ώρες πριν τον πρώτο τους αγώνα στη διοργάνωση, με την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση γίνεται από παίκτη που βρίσκεται στην αρχική προεπιλογή.

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