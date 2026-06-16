Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Χάνει και το ματς με Αϊτή ο Νεϊμάρ στη Βραζιλία

Η αγωνία παραμένει στη Βραζιλία για την κατάσταση του Νεϊμάρ, καθώς ο έμπειρος επιθετικός δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση με την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 στις 20 Ιουνίου.

Ο 34χρονος άσος πέρασε τη Δευτέρα (15/06) από νέες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της αποθεραπείας του από τη θλάση δεύτερου βαθμού στη δεξιά γάμπα. Ο τραυματισμός είχε σημειωθεί στις 17 Μαΐου, σε αναμέτρηση της Σάντος για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Παρά την αισιοδοξία που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες στο στρατόπεδο της «σελεσάο», ο Νεϊμάρ δεν ακολούθησε ούτε αυτή τη φορά το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Μετά τις εξετάσεις συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο, παραμένοντας εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Μάλιστα, από την έναρξη της προετοιμασίας της Βραζιλίας δεν έχει καταγράψει ούτε λεπτό συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για σταδιακή επιστροφή του αρχηγού της Βραζιλίας μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο η απουσία του από το πρόγραμμα της Δευτέρας διαφοροποιεί τα δεδομένα και ενισχύει το ενδεχόμενο να απουσιάσει και από την αναμέτρηση με την Αϊτή.