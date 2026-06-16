Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με infographics» στο Ρομάντσο

To περιοδικό grd παρουσιάζει την νέα έκδοση για το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου με τίτλο «Ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με infographics»

Με την έκδοση 160 σελίδων και έκθεση για 2 εβδομάδες στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ

Eγκαίνια της έκθεσης σήμερα, ΩΡΑ: 20.00 OMIλΗΤΕΣ: Πάνος Κωνσταντόπουλος, infographer, Γιάννης Κουβόπουλος, Διευθυντής Onsports.gr, Γιώργος Κυριακόπουλος, Αρχισυντάκτης Onsports.gr

Στην έκθεση παρουσιάζονται:

-infographics για το μουντιαλ από το 1932 έως σήμερα

-μεγάλο αφιέρωμα στον Ντιέγκο Μαραντόνα

-παρουσίαση εργασιών από μέλη της φοιτητικής κοινότητας του ΑΚΤΟ

Momentum: A World Cup Legacy

Ο ΑΚΤΟ συμμετέχει στην έκθεση με το “Momentum: A World Cup Legacy”, ένα Real Work Project σε συνεργασία με την INTERSPORT, στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του πανεπιστημιακού προγράμματος BA (Hons) Graphic Design | 3ο έτος. Μέσα από 23 επιλεγμένα θεματικά ημερολόγια, αφιερωμένα στην κληρονομιά του mundial, η έρευνα μετατρέπεται σε οπτική αφήγηση και αναδεικνύει τον ρόλο του design ως φορέα μνήμης, όπου ο αθλητισμός συναντά την ιστορία και τον πολιτισμό. Συμμετέχουν αλφαβητικά: Αντριάς Ζαχαρίας, Βλασερού Αναστασία, Δραγατάκη Αναστασία, Ζαχαράτος Οδυσσέας, Θανοπούλου Αλεξάνδρα, Καραογλάνη Ιωάννα, Κοκόση Μαρία, Κουκουλά Γεωργία, Κουλούρη Σταυρούλα, Kυρτσίδου Αργυρώ, Κωνσταντόπουλος Επαμεινώνδας, Μαγαλιού Ιωάννα, Μάνη Κωνσταντίνα, Μεσσαριτάκη Μαρίνα, Μπερτόλη Σπυριδούλα, Παυλιώτη Αναστασία, Σίρμπου Βιολίνα, Σόρκου Χριστίνα, Τζανής Αθανάσιος, Τσάο Σοφία Ανανιάδη, Tσιταμίδου Ελένη, Υμεράι Έμι, Xριστοδουλίδης Μιχάλης

-Στις 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί workshop από το FAZE STUDIO

Μία έκδοση 160 σελίδων που παρουσιάζει με βασικό σχεδιασμό των infographics την ιστορία του Μουντιάλ. Ποίηση, πολιτική, μουσική, πρόσωπα, σκορερς, δηλώσεις, σπάνιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις διοργανώσεις, αλλά και στατιστικά για κάθε διοργάνωση από το 1930 έως σήμερα.

ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

-Ιστορικό χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα -Infograpgic με τα στατιστικά των τελικών -infographic με τα ιστορικά συστήματα παιχνιδιών -Μεγάλο αφιέρωμα-ενθετο στον Ντιέγκο Μαραντόνα -Αφιέρωμα και παρουσίαση στις αφίσες των διοργανώσεων. Παρουσιάζονται όλες οι αφίσες του Μουντιάλ -Παρουσίαση της τυπογραφίας που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε διοργάνωση - Παρουσίαση της μπάλλας κάθε διοργάνωσης. 23 μπάλλες με τα ονόματά τους και τον ξεχωριστό σχεδιασμό -1930-2026. Ο βασικός κορμός της έκδοσης. 90 σελίδες με παρουσίαση όλων των διοργανώσεων. Τα πρόσωπα, οι προπονητές, οι ομάδες, τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες, τα γήπεδα και ότι στιγμάτισε την κάθε διοργάνωση

-Η έκδοση ολοκληρώνεται με τις ομάδες ανά όμιλο που συμμετέχουν στο φετινό μουντιάλ.

Μια συλλεκτική έκδοσης που απευθύνεται όχι μόνο στους λάτρεις του ποδοσφαίρου αλλά και σε όσους αγαπάνε το ντιζάιν, την ποίηση, την Ιστορία. Σχεδιασμένο με infographics έτσι ώστε να διαβάζεται και μα ξεφυλλίζεται έυκολα για ένα Μουντιάλ που πλησιάζει τα 100 χρόνια

Επιμέλεια-σχεδιασμός έκδοσης: Πάνος Κωνσταντόπουλος

ΔΙΑΘΕΣΗ: www.grammabooks.gr

ΣΕΛΙΔΕΣ 160 ΣΧΗΜΑ 16x24 ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4ΧΡΩΜΗ

Το editorial της έκδοσης

Όταν το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, με φιλάθλους που αγκαλιάζονται κι ας ανήκουν σε διαφορετική ομάδα, όταν οι παίκτες κλαίνε για την ήττα της ομάδας τους, όταν οι πιτσιρικάδες κολλάνε την αφίσα του δικού τους θεού στο δωμάτιό τους, όταν η Ιστορία γράφεται και διαμορφώνεται μέσα από τη στρογγυλή θεά,

όταν ο λογότυπος και η μασκότ της κάθε διοργάνωσης γίνονται αντικείμενο διαφωνιών,

αν είναι όμορφα ή όχι, όταν μια φανέλα γίνεται φετίχ και τη φοράς σε μια βόλτα,

όταν θαυμάζεις τον Νέλσον Μαντέλα που κρατά το Κύπελλο, και θυμάσαι το χέρι του Θεού, είναι η στιγμή να θυμηθώ το ποίημα του Ηλία Λάγιου «Μπαλάντα του απερχόμενου ντριπλέρ του καιρού τούτου» ως εναρκτήριο λάκτισμα στην ανάγνωση αυτού του αφιερώματος. Ξεφυλλίστε μια έκδοση με infogrlaphics για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που πλησιάζει τα 100 χρόνια.