Φαν Ντάικ για τα cooling break στο Μουντιάλ: «Δεν είναι και τόσο καλό για τους ουδέτερους οπαδούς»

Η Ολλανδία παρότι προηγήθηκε δύο φορές, δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας και έμεινε στο 2-2 στην πρεμιέρα της στον έκτο όμιλο του Μουντιάλ.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο αρχηγός και σκόρερ των «Οράνιε» για το 1-0, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ τοποθετήθηκε για τα απαραίτητα «cooling breaks» που σταματούν δύο φορές το παιχνίδι, μια για κάθε ημίχρονο.

Όσα δήλωσε ο Φαν Ντάικ:

«Νομίζω ότι τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που συμβαίνουν όμως, η τηλεόραση πάει αμέσως σε διαφημίσεις, δεν μου αρέσει και πολύ αυτό».

«Για τους ουδέτερους τηλεθεατές, δεν είναι και τόσο καλό. Αν κάνει πολλή ζέστη, προφανώς, θα είναι καλό να το κάνεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξετάζεις σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά»,