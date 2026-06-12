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Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Απίστευτο «πάρτι» από τους Καναδούς στους δρόμους (vids)

«Τρέλα» από τους Καναδούς στο Τορόντο για την πρεμιέρα της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Απίστευτο «πάρτι» από τους Καναδούς στους δρόμους (vids)
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Σε γιορτινό κλίμα κινείται το Τορόντο λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τους φιλάθλους να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης.

Ο Καναδάς, μία από τις διοργανώτριες χώρες του φετινού Μουντιάλ, αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στο «BMO Field».

Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες Καναδοί κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το γήπεδο, τραγουδώντας συνθήματα και δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ποδοσφαιρική πομπή.

Καπνογόνα, σημαίες και έντονος παλμός συνέθεσαν το σκηνικό, με τους οπαδούς να δίνουν το δικό τους χρώμα στην ιστορική βραδιά για το καναδικό ποδόσφαιρο.

Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο

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