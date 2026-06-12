· Καναδάς

Καναδάς, Μουντιάλ 2026: Χάνει την πρεμιέρα ο Αλφόνσο Ντέιβις!

Τις υπηρεσίες του αρχηγού του θα στερηθεί ο Καναδάς για το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Βοσνία, με τον Αλφόνσο Ντέιβις να τίθεται νοκ-άουτ για την πρεμιέρα στο Τορόντο.

Καναδάς, Μουντιάλ 2026: Χάνει την πρεμιέρα ο Αλφόνσο Ντέιβις!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νοκ-άουτ από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τέθηκε ο αρχηγός του Καναδά, Αλφόνσο Ντέιβις, με τον μπακ της Μπάγερν Μονάχου να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα ο προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον τραυματισμό του Ντέιβις, με τον Αμερικάνο να νιώθει ενοχλήσεις στον μηρό, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται ικανός για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Αν και ο παίκτης προπονούνταν κανονικά με το υπόλοιπο συγκρότημα, οι γιατροί της ομάδας έκριναν ότι η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης αποτελούσε ρίσκο, με τον 25χρονο μπακ να προστατεύται.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:27 SUPER LEAGUE

«Στον Παναθηναϊκό ο προπονητής τερματοφυλάκων της Τσέλσι»

16:26 ΣΠΟΡ

F1: Ανατροπή στο Μονακό και ο Γκασλί στο βάθρο

16:19 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Πενταετή συμβόλαια σε Άρη και ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με τη Μονακό

16:10 EUROLEAGUE

Ο Αστέρας ανακοίνωσε Ναβάρο

16:07 SUPER LEAGUE

Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός

15:52 ONSPORTS

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το… βιολί της: Νέες «ερυθρόλευκες» καταγγελίες κατά Γιαννακόπουλου

15:44 SUPER LEAGUE

Ανατροπή με Καλογερόπουλο: Ανακοινώθηκε από τη Νυρεμβέργη! (pic)

15:31 MUNDIAL

Καναδάς, Μουντιάλ 2026: Χάνει την πρεμιέρα ο Αλφόνσο Ντέιβις!

15:15 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Χανδρινός

15:01 GREEK BASKET LEAGUE

Τρέβορ Χάτζινς: «Με την στήριξη των φιλάθλων μας θα έχουμε μία πολύ καλή χρονιά»

14:50 ONSPORTS

Σέντρα για το «Mundial Mode: On»

14:23 EUROLEAGUE

Σημαντική κίνηση για την Εφές: «Ανανεώνει για δύο χρόνια ο Λόιντ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας