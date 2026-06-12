Καναδάς, Μουντιάλ 2026: Χάνει την πρεμιέρα ο Αλφόνσο Ντέιβις!

Νοκ-άουτ από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τέθηκε ο αρχηγός του Καναδά, Αλφόνσο Ντέιβις, με τον μπακ της Μπάγερν Μονάχου να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα ο προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον τραυματισμό του Ντέιβις, με τον Αμερικάνο να νιώθει ενοχλήσεις στον μηρό, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται ικανός για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Αν και ο παίκτης προπονούνταν κανονικά με το υπόλοιπο συγκρότημα, οι γιατροί της ομάδας έκριναν ότι η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης αποτελούσε ρίσκο, με τον 25χρονο μπακ να προστατεύται.