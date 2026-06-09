· Μεξικό

Μουντιάλ 2026: Ορίστηκαν οι διαιτητές του εναρκτήριου αγώνα

Δείτε τους διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο Μέξικο Σίτι.

Μουντιάλ 2026: Ορίστηκαν οι διαιτητές του εναρκτήριου αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο θα διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής (11/6-22:00), επικεφαλής μιας τριμελούς ομάδας της Βραζιλίας για την έναρξη του τουρνουά στην Πόλη του Μεξικού.

Οι συμπατριώτες του Μπρούνο Πίρες και Μπρούνο Μποσίλια θα είναι οι βοηθοί του Σαμπάιο στον εναρκτήριο αγώνα του 1ου ομίλου στο Estadio Azteca.

Ο Σαμπάιο διαιτήτευσε επίσης αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ και ήταν μέλος της ομάδας βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR) όταν εισήχθη στη διοργάνωση του 2018 στη Ρωσία.

Οι διορισμοί διαιτητών για κάθε παιχνίδι συνήθως ανακοινώνονται δύο έως τρεις ημέρες νωρίτερα.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:54 BET ON

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

15:50 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Ανακοινώθηκε ο Τζόρντον Νίκολας

15:39 EUROLEAGUE

EuroLeague: Αόριστο το μέλλον της Μονακό στη διοργάνωση - Η στάση της Ρεάλ για τις άδειες

15:31 BET ON

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

15:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ανατροπή με Γιαννούλη - κάνουν πίσω οι «ερυθρόλευκοι»

15:23 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Τη Δευτέρα παρουσιάζεται ο Σπανούλης

15:14 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επιμένουν για Ντουκς στη Γερμανία – «Έχουν ξεκινήσει επαφές οι δύο πλευρές»

15:09 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ορίστηκαν οι διαιτητές του εναρκτήριου αγώνα

14:47 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: Κοντά σε ανανέωση με Τζεκίρι

14:38 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Επιστρέφει στη Μαγιόρκα μετά από τρία χρόνια

14:34 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ

14:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό η Χατζηγιακουμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας