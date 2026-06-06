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Τεράστιο πλήγμα για τη Γερμανία: Χάνει το Μουντιάλ ο Καρλ, παίρνει τη θέση του ο Ουεντραόγκο

Απίστευτη ατυχία για τη Γερμανία, με τον Λέναρτ Καρλ να τραυματίζεται σε προπόνηση και να χάνει το επερχόμενο Μουντιάλ, πέντε ημέρες πριν ξεκινήσει. Τη θέση του στην 26αδα πήρε ο Ασάν Ουεντραόγκο της Λειψίας.

Τεράστιο πλήγμα για τη Γερμανία: Χάνει το Μουντιάλ ο Καρλ, παίρνει τη θέση του ο Ουεντραόγκο
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Νοκ άουτ τέθηκε για το επερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού ο Λέναρτ Καρλ, με τον 18χρονο Γερμανό να τραυματίζεται στην προπόνηση της Παρασκευής και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη να δείχνουν πως θα χάσει ολόκληρη τη διοργάνωση.

Σοβαρό πλήγμα για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος βλέπει πέντε ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου να τραυματίζεται το μεγαλύτερο ταλέντο των «Πάντσερ».

https://www.instagram.com/p/DZOGxR0glFB/

Τη θέση του Λέναρτ Καρλ στην 26αδα θα πάρει, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Γερμανίας ο Ασάν Ουεντραόγκο, ο οποίος σε 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Λειψίας, κατέγραψε τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ.

https://www.instagram.com/p/DZOMuaigghf/
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