Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε και Bad Bunny σε μια απίστευτη ταινία μικρού μήκους

Μια μικρή ταινία μήκους κυκλοφόρησε η Adidas, με πρωταγωνιστές σταρ του ποδοσφαίρου, του κινηματογράφου αλλά και της μουσικής.

Τιμοθέ Σαλαμέ, Λιονέλ Μέσι, Bad Bunny, Τζούντ Μπέλινγκχαμ, Λαμίν Γιαμάλ και Τρίνιτι Ρόντμαν ζωντανεύουν την πιο σπουδαία ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει ειπωθεί ποτέ στην ταινία «Backyard Legends», δημιουργώντας μια καμπάνια που στοχεύει στις νεότερες γενιές ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Το «Backyard Legends» γιορτάζει την φιλοσοφία του ελεύθερου παιχνιδιού και έχει ως στόχο να υπενθυμίσει στους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο ότι οι θρύλοι του αθλήματος, γεννιούνται στα γήπεδα της γειτονιάς.

Η ταινία μικρού μήκους ξεκινάει με τον Τίμοθε Σάλαμε, ο οποίος προσπαθεί να συγκροτήσει μια ομάδα ποδοσφαίρου, ικανή για να αντιμετωπίσει τον Κλάιβ, την Ρούθι και τον Ισάακ, μια τοπική ομάδα που αποτελείται από παιδιά και παραμένει ανίκητη από το 1996. Η ιστορία τους έχει φτάσει τόσο μακριά, που έχουν παίξει ενάντια και σε μερικούς από τους πιο γνωστούς θρύλους του ποδοσφαίρου της δεκαετίας του '90, όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Αλεσσάντρο Ντελ Πιέρο.

Έτσι, φτιάχνει μια ομάδα που αποτελείται από τον Τζούντ Μπέλινγκχαμ, τον Λαμίν Γιαμάλ και την Τρίνιτι Ρόντμαν και αποφασίζει να αντιμετωπίσει το ανίκητο τρίο. Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Ραφίνια, Πέδρι, Φλόριαν Βιρτς και Σαντιάγκο Χιμένες, προσθέτοντας στον «θρύλο» της ομάδας, ενώ σπέσιαλ εμφάνιση κάνει και ο Λιονέλ Μέσι και ο Bad Bunny.

Δείτε την ταινία μικρού μήκους της Adidas: