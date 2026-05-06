Μουντιάλ 2026: Ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις ο Γιαμάλ, προλαβαίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα που τραυματίστηκε πριν από δέκα μέρες στον αγώνα με τη Θέλτα, ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης, δουλεύοντας τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο.

Η πορεία της αποθεραπείας του δείχνει να βρίσκεται πλέον στον σωστό δρόμο κι όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Γιαμάλ θα είναι κανονικά στις επιλογές του Ντε λα Φουέντε για την αποστολή της «ρόχα» στο Μουντιάλ 2026.