Μουντιάλ 2026: Ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις ο Γιαμάλ, προλαβαίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Απόλυτα ανακουφισμένοι εμφανίζονται οι άνθρωποι της εθνικής Ισπανίας, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ αρχίζει να ξεπερνάει σιγά-σιγά τον μυϊκό τραυματισμό του (θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ) κι όπως όλα δείχνουν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026.
Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα που τραυματίστηκε πριν από δέκα μέρες στον αγώνα με τη Θέλτα, ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης, δουλεύοντας τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο.
Η πορεία της αποθεραπείας του δείχνει να βρίσκεται πλέον στον σωστό δρόμο κι όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Γιαμάλ θα είναι κανονικά στις επιλογές του Ντε λα Φουέντε για την αποστολή της «ρόχα» στο Μουντιάλ 2026.