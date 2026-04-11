Μουντιάλ 2026: Νέες αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων από τη FIFA

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 γίνεται ακόμη πιο ακριβό για τους φιλάθλους, καθώς η FIFA προσθέτει νέα κατηγορία «front category» εισιτηρίων στις πωλήσεις.

Σύμφωνα με την ανανεωμένη τιμολογιακή πολιτική, οι νέες θέσεις πρώτης κατηγορίας για τον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη στις 12 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια φτάνουν έως και τα 4.105 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ανώτατο όριο των 2.735 δολαρίων για εισιτήρια κατηγορίας 1.

Παράλληλα, εισάγεται και νέα κατηγορία «front category 2», με τιμές που αγγίζουν τα 2.330 δολάρια για το ίδιο παιχνίδι.

Αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και σε άλλες αναμετρήσεις, όπως αυτή του Καναδά με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο Τορόντο, όπου οι νέες premium θέσεις φτάνουν έως τα 3.360 δολάρια.

Η διοργάνωση των 104 αγώνων του τουρνουά, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις υψηλές τιμές, ενώ τον Μάρτιο η FIFA είχε αυξήσει την ανώτατη τιμή για τον τελικό στα 10.990 δολάρια.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι όλοι οι αγώνες θα είναι sold out, ενώ μετά τις αντιδράσεις των φιλάθλων προστέθηκε και η λεγόμενη «supporters tier» κατηγορία εισιτηρίων.