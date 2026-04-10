Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Πρόβα» με Νέα Ζηλανδία και Κόστα Ρίκα για την Αγγλία
Onsports Team 10 Απριλίου 2026, 19:49
Η Αγγλία έχει καταστρώσει το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιλέγοντας να δώσει δύο φιλικά παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα «Τρία Λιοντάρια» θα αντιμετωπίσουν αρχικά τη Νέα Ζηλανδία στις 6 Ιουνίου και λίγες ημέρες αργότερα την Κόστα Ρίκα, σε αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε Τάμπα και Ορλάντο, αντίστοιχα.

Οι συγκεκριμένοι αγώνες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την ομάδα, καθώς θα αποτελέσουν την τελευταία ευκαιρία για δοκιμές και ρυθμό πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Η αγγλική αποστολή θα παραμείνει στη Νότια Φλόριντα για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας της και στη συνέχεια θα μετακινηθεί στο Κάνσας Σίτι, όπου θα έχει ως έδρα της κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η Αγγλία μπαίνει στη διοργάνωση με φιλοδοξίες, έχοντας δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο και στην προηγούμενη διοργάνωση, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Η πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου, απέναντι στην Κροατία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για τις δυνατότητές της.



Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν ήμασταν κοντά σε trade» - Όσα είπε o Ντοκ Ρίβερς για τα σενάρια
9 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν ήμασταν κοντά σε trade» - Όσα είπε o Ντοκ Ρίβερς για τα σενάρια
Μεταγραφές: Τελειώνει από Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι, η πρόταση σε Μίλαν και η Γιουβέντους
41 λεπτά πριν Μεταγραφές: Τελειώνει από Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι, η πρόταση σε Μίλαν και η Γιουβέντους
Γιουβέντους και Σπαλέτι μαζί έως το 2028
1 ώρα πριν Γιουβέντους και Σπαλέτι μαζί έως το 2028
Συγκίνησε ο Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον πατέρα του: «Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε»
2 ώρες πριν Συγκίνησε ο Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον πατέρα του: «Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε»
