Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο»

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολεμική σύρραξη, με ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Τζάνι Ινφαντίνο ξεκαθάρισε πως η εθνική ομάδα της χώρας θα αγωνιστεί κανονικά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, επηρεάζοντας και τον χώρο του αθλητισμού. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούσαν τους φιλάθλους ήταν το αν το Ιράν θα ταξιδέψει τελικά στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός.

«Η επιθυμία μας είναι σαφής: το Ιράν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Plan B, ούτε Plan C ή D. Υπάρχει μόνο το Plan A, που είναι η συμμετοχή τους. Η εθνική ομάδα του Ιράν εκπροσωπεί τον λαό της χώρας, τόσο όσους ζουν εκεί όσο και τη διασπορά», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σύνθετη συγκυρία, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή και διαύγεια. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ώστε τα παιχνίδια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».