Πού θα δείτε την Μπενφίκα του Παυλίδη και την υπόλοιπη δράση του Europa League - Ώρες και κανάλια

Πλούσια είναι η ποδοσφαιρική δράση σήμερα, καθώς εκτός από τις αναμετρήσεις του ΟΦΗ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν αλλά και του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας που ξεχωρίζουν υπάρχουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στις 19:45 την ώρα που αγωνίζεται ο ΟΦΗ, η Γιουβέντους υποδέχεται τη Ρεν με στόχο να συνεχίσει το δυναμικό της ξεκίνημα και να κάνει το 3/3, την ώρα που η Γαλλική ομάδα ψάχνει τη δεύτερη νίκη της μετά το 2-1 απέναντι στον ΟΦΗ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 5.

Την ίδια ώρα η Ντιναμό Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Ναϊμέγκεν με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Magenta Sport 8, και τη Λεχ Πόζναν να αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Σάντερλαντ (Magenta Sport 6).

Στις 22:00 εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού ξεχωρίζει το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ Μπόρνμουθ και Μίλαν, αγώνα που θα διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς και μπορείτε να απολαύσετε στο Magenta Sport 5.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Ομόνοια (Magenta Sport 4), η Σέλτικ αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Θέλτα (Magenta Sport 8), η Χόφενχαϊμ την Λυών (Magenta Sport 7) και τέλος η Μπεσίκτας την Κρίσταλ Πάλας (Magenta Sport 6).