Νέα αποκάλυψη Δημογλίδου: «Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό και στους έξι συλληφθέντες»

Σε νέες και σημαντικές αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το Ελληνικό μπάσκετ και έχει βασικό πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο καθώς και άλλους συνολικά 5 συλληφθέντες προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στον ALPHA η κυρία Δημογλίδου τόνισε πως πρόκειται για μια υπόθεση που ερευνάται εδώ και αρκετούς μήνες από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, με τις καταγγελίες να έχουν φτάσει απευθείας στη Δικαιοσύνη και όχι στην Ελληνική Αστυνομία.

«Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων».

Στη συνέχεια ανέφερε πως οι έξι εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν εντός 24ωρου στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης.

«Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών».

Αναφορικά με τα χρηματικά ποσά που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθάρισε πως το συνολικό ποσό που έχει εντοπιστεί ξεπερνά τις 850.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή του καθενός.

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες».