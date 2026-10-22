Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό ίντερνετ έχει κέφια

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που μόνο για γέλια δεν είναι. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών, με τις συλλήψεις διαιτητών και τις πληροφορίες για εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν βάλει φωτιά στην επικαιρότητα.

Όταν, όμως, μια τέτοια είδηση έρχεται στην καθημερινότητά μας, ττο ελληνικό ίντερνετ τηρεί ένας άγραφο κανόνας: το Χ δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Και φυσικά, όταν μιλάμε για το ελληνικό μπάσκετ, με τα ατελείωτα debates για τη διαιτησία και τους οπαδούς που έχουν έτοιμη απάντηση για κάθε σφύριγμα, το αποτέλεσμα ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο.

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Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι χρήστες των social media έπιασαν δουλειά

Άλλοι επιστράτευσαν την κλασική ελληνική καζούρα, άλλοι έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει υπερωρίες και κάποιοι αναζήτησαν τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας εικόνες και σκίτσα που μοιάζουν να βγήκαν από τα πιο απρόβλεπτα σενάρια.

https://www.instagram.com/p/DewZgjhOk7L/

Γιατί, κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα μπορεί να μην συμφωνούμε σχεδόν ποτέ για το αν ήταν φάουλ, αν έπρεπε να δοθεί αντιαθλητικό ή αν το instant replay θα έπρεπε να έχει δικό του πρωτάθλημα, αλλά στο κομμάτι της διαδικτυακής σάτιρας, υπάρχει μια σπάνια ομοφωνία: όταν η επικαιρότητα προσφέρει τέτοιο υλικό, τα πληκτρολόγια παίρνουν φωτιά.

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Προφανώς, το χιούμορ των social media δεν αλλάζει τη βαρύτητα της υπόθεσης ούτε υποκαθιστά την έρευνα και την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές προκύψουν. Μέχρι να ξεκαθαρίσει, λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί, κρατάμε το βλέμμα στις εξελίξεις, αλλά και στις εμπνεύσεις των χρηστών που δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν το θέμα με τον δικό τους τρόπο.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις αναρτήσεις που ξεχώρισαν στο ελληνικό Χ.

Και, όπως θα διαπιστώσετε, η φαντασία ορισμένων χρηστών δεν έχει ούτε χρονικό όριο ούτε ανάγκη για τάιμ άουτ.