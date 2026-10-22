Παρακολουθήστε ξανά όλα τα γκολ που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης

Γεμάτη θέαμα, γκολ και συγκινήσεις ήταν και η δεύτερη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την αναμέτρηση μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Άρσεναλ (2-2) να ξεχωρίζει.

Παράλληλα η Ρεάλ επικράτησε με επιβλητικό τρόπο απέναντι στην Λειψία σκοράροντας τέσσερις φορές (4-1), ενώ νωρίτερα η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, που βρήκε δίχτυα, σκόρπισε με τέσσερα γκολ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-1).

Απολαύστε όλα τα γκολ που σημειώθηκαν χθες