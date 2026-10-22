Δείτε όλα τα γκολ της δεύτερης ημέρας της 3ης αγωνιστικής του Champions League
Παρακολουθήστε ξανά όλα τα γκολ που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης
Γεμάτη θέαμα, γκολ και συγκινήσεις ήταν και η δεύτερη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την αναμέτρηση μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Άρσεναλ (2-2) να ξεχωρίζει.
Παράλληλα η Ρεάλ επικράτησε με επιβλητικό τρόπο απέναντι στην Λειψία σκοράροντας τέσσερις φορές (4-1), ενώ νωρίτερα η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, που βρήκε δίχτυα, σκόρπισε με τέσσερα γκολ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-1).
Απολαύστε όλα τα γκολ που σημειώθηκαν χθες