Euroleague: Αποθέωση για την τριπλέτα Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 16:24
Η ανάρτηση της διοργάνωσης για τους τρεις άσους του Παναθηναϊκού AKTOR που 169 πόντους στα τρία τελευταία νικηφόρα ματς των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Μονακό, θέλοντας πάση θυσία τη νίκη στο Telekom Center Athens. Για τη βαθμολογική του θέση, αλλά και για τη διεύρυνση του νικηφόρου σερί που είναι πλέον στα τρία παιχνίδια.

Ζαλγκίρις Κάουνας, Ερυθρός Αστέρας και Ντουμπάι BC είναι τα… θύματα των «πράσινων» στο σερί αυτό. Με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τζέντι Όσμαν. Τουλάχιστον σε επίπεδο σκοραρίσματος.

Μάλιστα, η Euroleague αποθέωσε τη συγκεκριμένη τριπλέτα χαρακτηρίζοντάς την «το τέλειο τρίο», λόγω των πόντων που έχει σημειώσει σε αυτά τα ματς. Οι δύο Αμερικανοί και ο Τούρκος, έχουν συνολικά 169 πόντους στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις. 56 με την Ζαλγκίρις, 47 με τον Ερυθρό Αστέρα και 66 με την Ντουμπάι.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:


