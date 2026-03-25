Όσμαν στο OnSports: «Τεράστια νίκη, σπουδαίοι συμπαίκτες»

Ο Τσέντι Όσμαν έδωσε μια απίστευτη μπασκετική παράσταση, σε μια πόλη που του «ξύπνησε» απίστευτα συναισθήματα και αφού «οδήγησε» τον Παναθηναϊκό στην νίκη, μίλησε στο Onsports για την εμφάνιση του, το σπουδαίο διπλό, τους εξαιρετικούς συμπαίκτες του και την πολύ δύσκολη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη κόντρα στην Ντουμπάι, επί βοσνιακού εδάφους και ανοίγει άλλους… δρόμους για τη συνέχειά του στη διοργάνωση. Κορυφαίους για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ήταν άλλος από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και «οδήγησε» την ομάδα του στην νίκη.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του Παναθηναϊκού μίλησε στο Onsports για την απόδοση της ομάδας του και υποκλίθηκε στους συμπαίκτες του.

«Ήταν μια μεγάλη νίκη, η τρίτη συνεχόμενη για εμάς. Παίξαμε κόντρα σε μια πολύ ποιοτική ομάδα που τελευταία βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και διαθέτει παίκτες με μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για ένα σπουδαίο αποτέλεσμα» είπε ο Τούρκος φόργουορντ και πρόσθεσε για την προσπάθεια της ομάδας του: Το πιο σημαντικό είναι να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στόχος μας είναι οι όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Τώρα επιστρέφουμε στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας κόντρα στη Μονακό. Θέλουμε να διευρύνουμε το σερί μας».

Ο Όσμαν υποκλίθηκε και στους συμπαίκτες του βγάζοντας το… καπέλο στους Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν. «Είναι τρομερό να έχεις τέτοιους συμπαίκτες. Ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε νωρίς με 3 φάουλ, αλλά όταν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη δουλειά του και ήταν φανταστικός. Ο Νάιτζελ έκανε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι και έβαλε το κρίσιμο τρίποντο στο τέλος».

Όσο για τη συνέχεια είπε: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά του αγώνα με την Μονακό. Παρά τα προβλήματα της είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Οι οπαδοί μας να ξέρουν ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας και να τους κάνουμε χαρούμενους».