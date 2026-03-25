Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Αταμάν μετά το «διπλό» με Ντουμπάι - «Δεν έχει τελειώσει η δουλειά»
INTIME SPORTS
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 12:52
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Ντουμπάι, ο Εργκίν Αταμάν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες του, τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση στη συνέχεια.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 107-104 εκτός έδρας και πλέον στρέφουν την προσοχή τους σε ακόμη μία κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στην Μονακό, που έχει χαρακτήρα τελικού.

Μιλώντας στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι, ο Τούρκος τεχνικός συνεχάρη την ομάδα του για την προσπάθεια και την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης.

Επισήμανε ότι η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο στόχος δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και πως όλοι πρέπει να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι για τη συνέχεια και την απαιτητική αναμέτρηση που ακολουθεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά».

Δείτε το βίντεο:



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved