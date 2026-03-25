Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Αταμάν μετά το «διπλό» με Ντουμπάι - «Δεν έχει τελειώσει η δουλειά»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Ντουμπάι, ο Εργκίν Αταμάν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες του, τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση στη συνέχεια.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 107-104 εκτός έδρας και πλέον στρέφουν την προσοχή τους σε ακόμη μία κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στην Μονακό, που έχει χαρακτήρα τελικού.

Μιλώντας στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι, ο Τούρκος τεχνικός συνεχάρη την ομάδα του για την προσπάθεια και την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης.

Επισήμανε ότι η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο στόχος δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και πως όλοι πρέπει να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι για τη συνέχεια και την απαιτητική αναμέτρηση που ακολουθεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά».

