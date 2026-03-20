Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Φορνάλς: «Ήμασταν τυχεροί που η πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού δεν έγινε γκολ»
Οnsports Τeam 20 Μαρτίου 2026, 13:48
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / Παναθηναϊκός

Ο Πάμπλο Φορνάλς μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του και στάθηκε στη χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η Μπέτις κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση στους «8» του Europa League, με την ομάδα του Πελεγκρίνι να εκμεταλλεύεται την αγωνιστική της άνοδο, τα λάθη του «τριφυλλιού», αλλά και τα σκανδαλώδη λάθη της διαιτησίας.  

Ο Πάμπλο Φορνάλς μάλιστα, σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η ομάδα του ήταν πολύ τυχερή που ο Φακούντο Πελίστρι αστόχησε στο πρώτο τετ α τετ της βραδιάς.

«Κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Θέλτα Βίγκο και σήμερα (19/3), εκτός από το ότι συνεχίσαμε αυτό το μομέντουμ, ήμασταν τυχεροί που οι ευκαιρίες μας κατέληξαν σε γκολ», είπε, επαινώντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας. «Καταλαβαίνουμε ότι οι φίλαθλοι χρειάζονταν μια τέτοια βραδιά», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή στήριξη των οπαδών της Μπέτις.

«Τι ήταν διαφορετικό σήμερα στην ομάδα; Από το πρώτο λεπτό όλοι πίστεψαν και ήμασταν πολύ τυχεροί που η πρώτη προσπάθεια κατέληξε σε γκολ. Όντας μια συμπαγής ομάδα αμυντικά, με τη δύναμη που έχουμε στην επίθεση, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να μη σκοράρουμε. Όταν ανοίξει ο δρόμος για τα γκολ, οι καλοί παίκτες αργά ή γρήγορα ξεχωρίζουν», ανέλυσε ο Φορνάλς μετά τη νίκη.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League ρίχνει αυλαία στην COSMOTE TV
20 λεπτά πριν Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League ρίχνει αυλαία στην COSMOTE TV
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Φουρνιέ - Στα «μαλακά» και ο Μπαρτζώκας
42 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Φουρνιέ - Στα «μαλακά» και ο Μπαρτζώκας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τέλος εποχής: Αποχωρεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ερνέστο Βαλβέρδε
52 λεπτά πριν Τέλος εποχής: Αποχωρεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ερνέστο Βαλβέρδε
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο στο πλευρό του και στην Τρίπολη
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο στο πλευρό του και στην Τρίπολη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved