Φορνάλς: «Ήμασταν τυχεροί που η πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού δεν έγινε γκολ»

Οnsports Τeam

Ο Πάμπλο Φορνάλς μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του και στάθηκε στη χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η Μπέτις κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση στους «8» του Europa League, με την ομάδα του Πελεγκρίνι να εκμεταλλεύεται την αγωνιστική της άνοδο, τα λάθη του «τριφυλλιού», αλλά και τα σκανδαλώδη λάθη της διαιτησίας.

Ο Πάμπλο Φορνάλς μάλιστα, σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η ομάδα του ήταν πολύ τυχερή που ο Φακούντο Πελίστρι αστόχησε στο πρώτο τετ α τετ της βραδιάς.

«Κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Θέλτα Βίγκο και σήμερα (19/3), εκτός από το ότι συνεχίσαμε αυτό το μομέντουμ, ήμασταν τυχεροί που οι ευκαιρίες μας κατέληξαν σε γκολ», είπε, επαινώντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας. «Καταλαβαίνουμε ότι οι φίλαθλοι χρειάζονταν μια τέτοια βραδιά», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή στήριξη των οπαδών της Μπέτις.

«Τι ήταν διαφορετικό σήμερα στην ομάδα; Από το πρώτο λεπτό όλοι πίστεψαν και ήμασταν πολύ τυχεροί που η πρώτη προσπάθεια κατέληξε σε γκολ. Όντας μια συμπαγής ομάδα αμυντικά, με τη δύναμη που έχουμε στην επίθεση, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να μη σκοράρουμε. Όταν ανοίξει ο δρόμος για τα γκολ, οι καλοί παίκτες αργά ή γρήγορα ξεχωρίζουν», ανέλυσε ο Φορνάλς μετά τη νίκη.