Παναθηναϊκός: Πορεία που ξύπνησε μνήμες κι έθεσε βάσεις για το μέλλον - Οι βαθμοί στο club ranking

Ο Παναθηναϊκός σταμάτησε στους «16» του Europa League, αλλά με τις πορείες που έχει κάνει την τελευταία διετία, έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά στο club ranking της UEFA.

O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Γνώρισε βαριά ήττα στην Ισπανία, με 4-0 από τη Ρεάλ Μπέτις και ολοκλήρωσε τις φετινές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, φτάνοντας μέχρι τους «16»του Europa League.

Οι «πράσινοι» είδαν το όνειρο της πρόκρισης σε προημιτελικά διοργάνωσης της UEFA μετά από 23 ολόκληρα χρόνια να «σβήνει» οριστικά, μετά και τη σκανδαλώδη απόφαση στο δεύτερο γκολ της ομάδας της Ανδαλουσίας, ωστόσο η συνολική τους παρουσία στη διοργάνωση ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος.

Και κυρίως θέτει τις βάσεις για ακόμα καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Κι αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός μάζεψε 13.250 βαθμούς στο club ranking της UEFA, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της τελευταίας 15ετίας και ξεπερνώντας τους 11.000 πόντους της προηγούμενης σεζόν στο Conference League.

Η ανοδική πορεία αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην πενταετία, με το «τριφύλλι» να παρουσιάζει σταθερή βελτίωση μετά από χρόνια απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη σεζόν 2023/24 είχε συγκεντρώσει 3.000 βαθμούς, το 2022/23 μόλις 2.000, ενώ το 2021/22 δεν συμμετείχε καθόλου.

Πλέον, ο συνολικός συντελεστής της τελευταίας πενταετίας ανέρχεται στους 29.250 βαθμούς, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του συλλόγου στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή 76ος στο club ranking (34ος ο Ολυμπιακός, 53ος ο ΠΑΟΚ, 91η η ΑΕΚ), τη στιγμή που πέρυσι ήταν στη θέση 111 και πρόπερσι στη θέση 225! Κάτι που σημαίνει πως πλέον θα έχει και θεωρητικά καλύτερες κληρώσεις στα προκριματικά.

Αναλυτικά οι βαθμοί της τελευταίας 5ετίας ανά σεζόν:

2025/26: 13.250

2024/25: 11.000

2023/24: 3.000

2022/23: 2.000

2021/22: –

Σύνολο: 29.250