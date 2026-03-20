Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που κέρδισε από την ευρωπαϊκή του παρουσία

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του παρουσία, βάζοντας στα ταμεία του ένα ποσό άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση στην Ισπανία και ηττήθηκε με 4-0 από την Μπέτις, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του Europa League.

Πέρα από τους βαθμούς που μάζεψε με αυτή την πορεία στο ranking του, το Τριφύλλι γέμισε και τα ταμεία του, αφού κατάφερε με τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις του να εισπράξει ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Εάν μάλιστα προκρινόταν στο «Λα Καρτούχα» θα εισέπραττε άλλα 2.5 εκατ. ευρώ και φυσικά θα μπορούσε να ελπίζει σε ακόμα περισσότερα έσοδα, ανάλογα με το πόσο μακριά θα έφτανε στη διοργάνωση.

Αναλυτικά τα έσοδα του Παναθηναϊκού στο Europa League: