LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 19 Μαρτίου 2026, 21:30
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / Παναθηναϊκός

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης για τους «16» του Europa League.

Με το 1-0 του πρώτου αγώνα στις αποσκευές του, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 22:00) εκτός έδρας την Μπέτις, θέλοντας να ολοκληρώσει την υπέρβαση που θα τον στείλει στους «8» του Europa League για πρώτη φορά μετά το 2003.

Η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των «πράσινων», που πηγαίνουν στην Ισπανία με στόχο ακόμα ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, καθώς επιστρέφουν ποδοσφαιριστές που εξέτισαν τις ποινές τους, ενώ διαθέσιμοι είναι και όσοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Μοναδική απουσία αποτελεί ο Ανάς Ζαρουρί, λόγω της αποβολής του στο πρώτο ματς.

Από την άλλη, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι θα έχει στη διάθεση του τον Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Ανδαλουσιανών, ενώ παραμένουν εκτός οι Ίσκο, Λο Σέλσο και ο τιμωρημένος Ντιέγκο Γιορέντε.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις - Παναθηναϊκός: 


