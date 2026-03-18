Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ευχάριστη έκπληξη από τον Χουάνκαρ στην «πράσινη» προπόνηση
Οnsports team 18 Μαρτίου 2026, 20:37
Μια ευχάριστη έκπληξη υπήρξε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Σεβίλλη, με τον Χουάνκαρ να δίνει το «παρών».

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, που είχε αγωνιστεί τα προηγούμενα χρόνια στο «τριφύλλι», έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς με την ομάδα και τον κόσμο, εκφράζοντας συνεχώς την αγάπη του για τον σύλλογο.

Στο «Λα Καρτούχα», ο Χουάνκαρ είχε την ευκαιρία να συναντήσει πρώην συμπαίκτες, να συνομιλήσει με τους φροντιστές και το προπονητικό επιτελείο, που κατάγεται επίσης από την Ισπανία.

Η επίσκεψη του Ισπανού αποτελεί μια όμορφη στιγμή, επιβεβαιώνοντας ότι το «Τριφύλλι» κέρδισε έναν πιστό υποστηρικτή για πάντα.



Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ 88-93 (79-79κ.α.): Η «Ένωση» πήρε πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας!
Champions League: Η Μπαρτσελόνα πέρασε στα προημιτελικά με «εφτάρα»!
Παναθηναϊκός: «Μόνο περηφάνια…» - Η «πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε «φίνα κορίτσια» και κόσμο
«Κερδίζεις, χάνεις ΠΑΟ δεν πειράζει»: Τρομερή αποθέωση για τα «φίνα κορίτσια» (βίντεο)
