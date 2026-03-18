Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ευχάριστη έκπληξη από τον Χουάνκαρ στην «πράσινη» προπόνηση

Μια ευχάριστη έκπληξη υπήρξε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Σεβίλλη, με τον Χουάνκαρ να δίνει το «παρών».

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, που είχε αγωνιστεί τα προηγούμενα χρόνια στο «τριφύλλι», έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς με την ομάδα και τον κόσμο, εκφράζοντας συνεχώς την αγάπη του για τον σύλλογο.

Στο «Λα Καρτούχα», ο Χουάνκαρ είχε την ευκαιρία να συναντήσει πρώην συμπαίκτες, να συνομιλήσει με τους φροντιστές και το προπονητικό επιτελείο, που κατάγεται επίσης από την Ισπανία.

Η επίσκεψη του Ισπανού αποτελεί μια όμορφη στιγμή, επιβεβαιώνοντας ότι το «Τριφύλλι» κέρδισε έναν πιστό υποστηρικτή για πάντα.