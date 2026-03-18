Τσιριβέγια: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα»

Οnsports Τeam

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε την επανεμφάνισή του, μετά τον τραυματισμό του, στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο έμπειρος παίκτης θέλει διακαώς την πρόκριση κόντρα στην Μπέτις και δεν το κρύβει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η ομάδα παίζει πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε στην κατάσταση που είμαστε, ήρθαμε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ευκαιρίες και ελπίζω σε μια μεγάλη βραδιά γιατί το αξίζουμε. Ξέρουμε την σημασία του ματς, ξέρουμε πως θα είναι σκληρό και δύσκολο αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και μπορούμε να κάνουμε την ζημιά στην Μπέτις. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω σε αυτό το γήπεδο, κάθε παίκτης ονειρεύεται να παίξει σε ένα τέτοιο ματς. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα.

Αμυντικά πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ καλά και επιθετικά πρέπει να τους απειλήσουμε, ακολουθώντας αυτά που θα μας πει ο προπονητής. Στο Πρωτάθλημα δεν έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, οι φίλαθλοι είναι σημαντικοί για εμάς, θα είναι δίπλα μας και θέλουμε να τους δώσουμε την χαρά της πρόκρισης».