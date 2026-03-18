Χουάνκαρ: «Ο Παναθηναϊκός είναι σαν τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα»

Ο Ισπανός παίκτης που έχει περάσει και από τη Μπέτις και από το «τριφύλλι» παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της χώρας του και τόνισε ότι δεν βλέπει φαβορί στην αυριανή «μάχη», αποθεώνοντας τον Παναθηναϊκό.

Σε Ελλάδα και Ισπανία το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται αύριο στην "μονομαχία" του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, με τον πρώην παίκτη των δύο ομάδων, Χουάνκαρ, να παραχωρεί συνέντευξη στο "abc.es", να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για το "τριφύλλι" και να τονίζει πως στην αυριανή "μάχη" δεν υπάρχει φαβορί παρά το ότι η Μπέτις παίζει στην έδρα της και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός έχει το υπέρ του 1-0 από τον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός άσος:

Πώς είδες το πρώτο ματς;

“Ο αγώνας ήταν λίγο βαρετός και κρίθηκε στο τέλος με πέναλτι. Το VAR επεμβαίνει πλέον στην παραμικρή πρόκληση και αλλάζει το ποδόσφαιρο”.

Τι αναμνήσεις έχεις από τον Παναθηναϊκό;

“Ήμουν εκεί για τέσσερα χρόνια και έπαιζα κάθε λεπτό. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κέρδισα δύο Κύπελλα Ελλάδας. Είναι μια ομάδα σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα και ήταν ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου, όπου απέκτησα αναγνώριση, εμπειρία και ωριμότητα. Δημιούργησα αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μου. Θα ήθελα πολύ να παίξω άλλον έναν χρόνο και να αποσυρθώ εκεί, αλλά τα πράγματα άλλαξαν. Αυτή η χρονιά δεν ήταν η καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω των οπαδών και της ιστορίας του είναι πάντα ένας σημαντικός σύλλογος. Έχουν μεγάλο κίνητρο στην Ευρώπη, επειδή δεν έχουν καμία πιθανότητα στο πρωτάθλημα και έχουν επικεντρωθεί στο Europa League. Είναι ένας πολύ γνωστός σύλλογος διεθνώς. Αυτό που έχουν κοινό οι δύο σύλλογοι είναι ότι είναι το είδος των συλλόγων που όλοι αγαπούν”.

Τι θα συμβεί στον επαναληπτικό αγώνα;

“Όλα μπορούν να συμβούν, πραγματικά, επειδή όλα είναι πολύ κοντά. Η Μπέτις έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει εντός έδρας. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή της κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια έμπειρη ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Η διαφορά ενός γκολ δεν είναι τίποτα. Είναι μια σημαντική διοργάνωση. Όλα μπορούν να συμβούν. Είναι δύο πολύ διαφορετικά στιλ παιχνιδιού. Η Μπέτις βασίζεται περισσότερο στην κατοχή της μπάλας. Δεν βλέπω φαβορί”.

Τι θέλεις να συμβεί;

“Είναι περίπλοκο. Αυτό που θέλω είναι να είναι ένας καλός αγώνας, να τον απολαύσει ο κόσμος και να περάσουν όλοι υπέροχα. Έχω μεγάλη αγάπη και για τις δύο ομάδες. Πέρασα δύο χρόνια στην Μπέτις όπου συνδέθηκα πολύ καλά με όλους και έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα. Περιμένω ένα πολύ καλό παιχνίδι.»

Η Μπέτις παίζει μπροστά στους οπαδούς της, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι ακούστηκαν σφυρίγματα αποδοκιμασιών.

“Αυτό που αρέσει στους οπαδούς είναι να τους δίνεις τα πάντα. Στην εποχή μου, παρόλο που ήμασταν μια ομάδα που απειλούνταν με υποβιβασμό, ο κόσμος εκτιμούσε την προσπάθεια επειδή ήξερε ότι δεν τα πηγαίναμε καλά, αλλά είχες την ανταμοιβή καθώς έβλεπε ότι δίναμε τα πάντα. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα, αλλά πρέπει να δείξεις ότι θέλεις να πετύχεις και έτσι κερδίζεις τους οπαδούς. Μόλις δώσεις κάτι, στο επιστρέφουν δεκαπλάσια. Είναι θετικό για την Μπέτις να παίζει στην έδρα της αν εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή ατμόσφαιρα”.

Είχες μια πολύ καλή χρονιά στην Μπέτις και μια πολύ κακή. Τι αναμνήσεις έχεις από τις κερκίδες;

“Οι οπαδοί της Μπέτις είναι απίστευτοι. Είναι από τους καλύτερους που έχω βιώσει ποτέ, μαζί με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δημιουργήσαμε επίσης μια φανταστική ατμόσφαιρα στο La Rosaleda. Τη χρονιά που προκριθήκαμε στην Ευρώπη, παίξαμε με απίστευτη ενέργεια επειδή όλα πήγαν τόσο καλά. Οι οπαδοί της Μπέτις μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον δύναμη εναντίον του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι το τέλος, να είναι υπομονετικοί και να καταλάβουν ότι ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από αυτούς, επειδή οι παίκτες αισθάνονται την υποστήριξή τους στο γήπεδο”.

Πελεγκρίνι εναντίον Μπενίτεθ...

“Κάθε προπονητής έχει το δικό του στιλ. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε διαφορετικά υπό τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τώρα είναι στην Εθνική Ελλάδας. Με τον Μπενίτεθ, καταλαβαίνω ότι θα κάθονται περισσότερο πίσω για να προστατεύσουν το αποτέλεσμα. Ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Η Μπέτις πρέπει να είναι υπομονετική, να βρει τον ρυθμό της, να μην απελπίζεται και να εκμεταλλεύεται τυχόν κενά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα”.

Ποιον παίκτη της Μπέτις θα ξεχώριζες;

“Έχω πολύ καλή σχέση με τον Φορνάλς, ο οποίος είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι παντού. Η Μπέτις έχει μια σπουδαία ομάδα. Το σκορ 1-0 είναι επικίνδυνο και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να καθίσει πίσω και να σκεφτεί ότι αυτό είναι αρκετό για να προκριθεί. Η Μπέτις παίζει εντός έδρας και έχει το πλεονέκτημα των οπαδών. Πάντα έλεγα ότι οι παίκτες πρέπει να βγαίνουν εκεί έξω και να διασκεδάζουν και οι οπαδοί θα είναι εκεί να τους επευφημούν”.

Το 2012-13 προκρίθηκε στην Ευρώπη με την Μπέτις και το 2013-14 υποβιβάστηκε...

“Οι δύο σεζόν μου στην Μπέτις ήταν σαν τη νύχτα με τη μέρα. Την πρώτη χρονιά προκριθήκαμε στο Europa League και τη δεύτερη ήταν μια καταστροφή από κάθε άποψη για τους παίκτες, τον σύλλογο και τους οπαδούς. Υπήρχε κακή διοίκηση. Η ομάδα άλλαξε πολύ από τη μία χρονιά στην άλλη. Δεν υπήρχε καλή ηγεσία. Δεν δόθηκε η σημασία που της άξιζε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για να ανταγωνιστούμε σε τρία μέτωπα, χρειαζόμασταν μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα, όχι τόσες πολλές αλλαγές. Αν κάτι λειτουργεί, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήμουν τυχερός που δεν επικρίθηκα τόσο πολύ όσο κάποιοι από τους συμπαίκτες μου, αλλά όλοι υποφέραμε. Κάποιοι πέρασαν πολύ δύσκολα. Ήταν μια χρονιά που κανένας παίκτης δεν θέλει να βιώσει, ούτε κανένας οπαδός. Σε διδάσκει πώς να διαχειρίζεσαι αυτή την κατάσταση και να δίνεις σημασία σε όλα, να μην κάνεις πράγματα απλώς και μόνο για να τα κάνεις, να βάζεις το σημαντικό πάνω απ’ όλα και να τα κάνεις πάντα καλά”.

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ εκείνης της Μπέτις και της τωρινής;

“Η Μπέτις του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Μπέτις εκείνης της εποχής. Οργανωτικά, συγκαταλέγεται πλέον στους πέντε κορυφαίους συλλόγους της Ισπανίας. Έχει επιτύχει μεγάλη σταθερότητα και υποδειγματική διοίκηση. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ήταν η βασική φυσιογνωμία σε αυτή την αλλαγή στο αθλητικό μέτωπο. Ένας καλός προπονητής είναι ικανός να αλλάξει τα πράγματα και να καλλιεργήσει μια θετική ατμόσφαιρα».

