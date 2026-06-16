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Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου του Conference League και ο Παναθηναϊκός έμαθε τους υποψήφιους αντιπάλους του για τον δεύτερο γύρο.

Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο
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Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου του Conference League, με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μπαίνουν σταδιακά σε ρυθμούς δράσης.

Ο Παναθηναϊκός, που ξεκινά την ευρωπαϊκή του πορεία από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, θα βρίσκεται στην κλήρωση της Τετάρτης (17/06) ως ισχυρός, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους πιθανούς αντιπάλους του.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Πανεβέζις (Λιθουανία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν)

Μάδεργουελ (Σκωτία)

Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία)

Γκάις (Σουηδία)

Γκέτεμποργκ (Σουηδία)

Βαραζντίν (Κροατία)

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Πακς (Ουγγαρία)

Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)

Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία)

Τσερκάσι (Ουκρανία)

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία)

Κόπερ (Σλοβενία)

Μπράβο (Σλοβενία)

Ζίμπρου (Μολδαβία)

Βάλουρ (Ισλανδία)

Άουντα (Λετονία)

ΤΣΚΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Ντουκάτζινι (Κόσοβο)

Βαλέτα (Μάλτα)

Κολερέιν (Βόρεια Ιρλανδία)

Ηττημένος ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Ηττημένος Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)

Ηττημένος Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)

Ηττημένος Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)

Ηττημένος Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Νικητής Αλασκέρτ (Αρμενία) – Ελιμάι (Καζακστάν)

Νικητής Μποέμιανς (Ιρλανδία) – Σεν Ζόζεφς (Γιβραλτάρ)

Νικητής Σαράγιεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) – Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Νικητής Μόρναρ (Μαυροβούνιο) – Εσκάλδες (Ανδόρα)

Νικητής Ντίλα (Γεωργία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Νικητής Βλάζνια (Αλβανία) – Μαλίσεβα (Κόσοβο)

Νικητής Βίκινγκουρ (Νησιά Φερόε) – Στρζάρναν (Ισλανδία)

Νικητής Στράσεν (Λουξεμβούργο) – Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)

Νικητής Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) – Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

Νικητής Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) – Λιεπάγια (Λετονία)

Νικητής Ελμπασάνι (Αλβανία) – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

Νικητής Πένιμποντ (Ουαλία) – Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

Νικητής Μόντορφ (Λουξεμβούργο) – Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία)

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