Conference League: Προβάδισμα για Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο με… φόντο τον τελικό

Οι επαναληπτικοί ημιτελικοί του Conference League διεξάγονται την Πέμπτη 7 Μαΐου, με Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Στρασμπούργκ και Ράγιο Βαγιεκάνο να διεκδικούν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό της Λειψίας στις 27 Μαΐου.

Η Κρίσταλ Πάλας απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 3-1 στην έδρα της Σαχτάρ Ντόνετσκ και πλέον καλείται να διαχειριστεί το αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της στο νότιο Λονδίνο.

Οι Λονδρέζοι πραγματοποίησαν ιδιαίτερα αποτελεσματική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό, με το γρήγορο γκολ του Ισμαΐλα Σαρ να αποτελεί το ταχύτερο που έχει σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση.

Παρά την ήττα, η Σαχτάρ έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, έχοντας περισσότερη κατοχή μπάλας και δημιουργώντας αρκετές τελικές προσπάθειες, στοιχείο που της αφήνει ελπίδες ενόψει της ρεβάνς.

Στο άλλο ζευγάρι, η Ράγιο Βαγιεκάνο ταξιδεύει στην Αλσατία έχοντας μικρό προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Στρασμπούργκ στον πρώτο αγώνα της Μαδρίτης.

Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να αυξήσουν τη διαφορά.

Η Στρασμπούργκ παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης και πλέον θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να διεκδικήσει την παρουσία της στον τελικό.

Η γαλλική ομάδα περιμένει παράλληλα και επιστροφές παικτών από τραυματισμούς, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των ημιτελικών του Conference League:

Πέμπτη 30 Απριλίου

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Κρίσταλ Πάλας 1-3

Ράγιο Βαγιεκάνο - Στρασμπούργκ 1-0

Πέμπτη 7 Μαΐου