ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!

Η ΑΕΚ πέρασε στους «8» του Conference League κι επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έπειτα από 28 χρόνια, σημειώνοντας έτσι ένα ιστορικό επίτευγμα.

Η «Ένωση» έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με παρουσία στη συγκεκριμένη φάση τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

H AEK δεν εμφανίστηκε σοβαρή στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Τσέλια, στην οποία έδωσε δικαιώματα. Η ήττα με 0-2 δεν στοίχισε στην «Ένωση», η οποία πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει (πιθανότατα) τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν τη σεζόν 1997/98, όταν είχε αντιμετωπίσει τη Λοκομοτίβ Μόσχας για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Με την πρόκριση επί της Τσέλιε, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που παίζει στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η κορυφαία πορεία της σημειώθηκε τη σεζόν 1976/77 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Γιουβέντους.

Οι πορείες ως τα προημιτελικά σε τέσσερα ευρωπαϊκά κύπελλα