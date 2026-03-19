ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Μαρτίου 2026, 22:49
Η ΑΕΚ πέρασε στους «8» του Conference League κι επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έπειτα από 28 χρόνια, σημειώνοντας έτσι ένα ιστορικό επίτευγμα.

Η «Ένωση» έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με παρουσία στη συγκεκριμένη φάση τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

H AEK δεν εμφανίστηκε σοβαρή στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Τσέλια, στην οποία έδωσε δικαιώματα. Η ήττα με 0-2 δεν στοίχισε στην «Ένωση», η οποία πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει (πιθανότατα) τη Ράγιο Βαγιεκάνο. 

Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν τη σεζόν 1997/98, όταν είχε αντιμετωπίσει τη Λοκομοτίβ Μόσχας για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Με την πρόκριση επί της Τσέλιε, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που παίζει στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η κορυφαία πορεία της σημειώθηκε τη σεζόν 1976/77 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Γιουβέντους.

Οι πορείες ως τα προημιτελικά σε τέσσερα ευρωπαϊκά κύπελλα

  • Κύπελλο Πρωταθλητριών (1968/69) ΑΕΚ - Σπαρτάκ Τρνάβα (1-1 εντός, 1-2 εκτός)
  • Κύπελλο UEFA (1976/77) - Ημιτελικά: ΑΕΚ – Γιουβέντους (0-1 εντός, 1-4 εκτός)
  • Κύπελλο Κυπελλούχων (1996/97): ΑΕΚ – Παρί Σεν Ζερμέν (0-3 εντός, 0-0 εκτός)
  • Κύπελλο Κυπελλούχων (1997/98): ΑΕΚ – Λοκομοτίβ Μόσχας (0-0 εντός, 1-2 εκτός)

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Final-4 Κυπέλλου Βόλεϊ: Σπουδαία πρόκριση του Φλοίσβου στον τελικό
10 λεπτά πριν Final-4 Κυπέλλου Βόλεϊ: Σπουδαία πρόκριση του Φλοίσβου στον τελικό
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open
25 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς
34 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
