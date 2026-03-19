ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!
Η ΑΕΚ πέρασε στους «8» του Conference League κι επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έπειτα από 28 χρόνια, σημειώνοντας έτσι ένα ιστορικό επίτευγμα.
Η «Ένωση» έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με παρουσία στη συγκεκριμένη φάση τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
H AEK δεν εμφανίστηκε σοβαρή στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Τσέλια, στην οποία έδωσε δικαιώματα. Η ήττα με 0-2 δεν στοίχισε στην «Ένωση», η οποία πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει (πιθανότατα) τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν τη σεζόν 1997/98, όταν είχε αντιμετωπίσει τη Λοκομοτίβ Μόσχας για το Κύπελλο Κυπελλούχων.
Με την πρόκριση επί της Τσέλιε, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που παίζει στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η κορυφαία πορεία της σημειώθηκε τη σεζόν 1976/77 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Γιουβέντους.
Οι πορείες ως τα προημιτελικά σε τέσσερα ευρωπαϊκά κύπελλα
- Κύπελλο Πρωταθλητριών (1968/69) ΑΕΚ - Σπαρτάκ Τρνάβα (1-1 εντός, 1-2 εκτός)
- Κύπελλο UEFA (1976/77) - Ημιτελικά: ΑΕΚ – Γιουβέντους (0-1 εντός, 1-4 εκτός)
- Κύπελλο Κυπελλούχων (1996/97): ΑΕΚ – Παρί Σεν Ζερμέν (0-3 εντός, 0-0 εκτός)
- Κύπελλο Κυπελλούχων (1997/98): ΑΕΚ – Λοκομοτίβ Μόσχας (0-0 εντός, 1-2 εκτός)