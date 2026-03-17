ΑΕΚ: Ολοκληρώνει την προετοιμασία της για Τσέλιε, στην εθνική ο Βάργκα

Οnsports Τeam

Η ομάδα του «Δικεφάλου» ενημέρωσε για το πρόγραμμα της ομάδας μέχρι τη σέντρα της Πέμπτης, τη στιγμή που ο Βάργκα κλήθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Η ΑΕΚ είναι με το… ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση του Conference League, μετά το 0-4 στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Τσέλιε, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς προσπαθεί να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να παρουσιάσουν οι παίκτες την καλύτερη πνευματική προσέγγιση και να πάρουν μια ακόμα νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα την παραμονή του αγώνα (Τετάρτη 18/3):

H Συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ θα αρχίσει στις 16.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο στις 17.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

H Συνέντευξη Τύπου της Τσέλιε θα αρχίσει στις 19.30 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της σλοβενικής ομάδας στο γήπεδο στις 20.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Στην Εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα

Ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ, συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για το φιλικό με την Σλοβενία (28/3, 19:00), αλλά κι αυτό κόντρα στην Εθνική μας ομάδα (31/3, 20:00).

Ο Βάργκα αποτελεί το βασικότερο επιθετικό όπλο της Ουγγαρίας έχοντας 13 γκολ σε 28 συμμετοχές, ενώ βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση καθώς με την φανέλα της ΑΕΚ μετρά 4 γκολ, 2 ασίστ σε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ πέτυχε και το πρώτο του ευρωπαϊκό τέρμα με τα κιτρινόμαυρα στο ματς με την Τσέλιε.