Conference League: Ο Σότσα «άρχων» στο ΑΕΚ - Τσέλιε

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Σιμόνε Σότσα από την Ιταλία ορίστηκε να διευθύνει την ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League στην «Allwyn Arena».

Ο Μιλανέζος διαιτητής θα βρεθεί για τέταρτη φορά στην χώρας μας για ευρωπαϊκό παιχνίδι τη φετινή σεζόν, αφού έχει σφυρίξει δύο ματς του Παναθηναϊκού και ένα του ΠΑΟΚ.

Αρχικά ήταν στην ρεβάνς των «πράσινων» με την Ρέιντζερς για τα προκριματικά του Champions League, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου. Λίγους μήνες αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου είχε σφυρίξει τη νίκη 2-1 του «τριφυλλιού» κόντρα στην Στουρμ Γκρατς για τη League Phase του Europa League.

Η τελευταία του… επίσκεψη ήταν στην Θεσσαλονίκη, στις αρχές του έτους, στις 22 Ιανουαρίου όταν ο ΠΑΟΚ είχε φιλοξενήσει την Μπέτις, για την League Phase του Europa League, με τους «ασπρόμαυρους» να παίρνουν τη νίκη 2-0.

Κατά το παρελθόν έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές παιχνίδια της ΑΕΚ, αφού ήταν στη νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, την σεζόν 2023-’24 για τη Super League, αλλά και στην επικράτηση 1-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ, την περσινή αγωνιστική περίοδο, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Βοηθοί του στον αγώνα της «Allwyn Arena» είναι οι Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, 4ος ο Τζιοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο με βοηθό τον Ντανιέλε Ντοβέρι, όλοι από την Ιταλία.