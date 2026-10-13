Champions League: Η Σαμπάχ έγραψε ιστορία κι η Ελλάδα «χαμογέλασε» - Μεγάλο «διπλό» η Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ συνέχισε ιδανικά την πορεία της στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε 2-0 της Λανς στη Γαλλία και έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν χρησιμοποιήθηκε, στο ματς της 2ης αγωνιστικής του ενιαίου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Λανς μπήκε πιο δυνατά, αλλά μετά το 20’ η Σπόρτινγκ ανέβασε την απόδοση της και βρήκε δίχτυα (22’) με τον Σουάρες. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν, πλησίασαν στο γκολ, αλλά δεν τα κατάφεραν κι ο Ντουμπιά στο 74ο λεπτό «κλείδωσε» το «τρίποντο» για την ομάδα της Λισαβόνας.

Ιστορική νίκη για τη Σαμπάχ του Νταμπράουσκας

Ιστορική βραδιά για τη Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας, η οποία επικράτησε 2-0 της Σλάβια Πράγας στο Αζερμπαϊτζάν και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Champions League.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν το ιστορικό πρώτο της γκολ στη διοργάνωση στο 49ο λεπτό. Ο Πάρις, έπειτα από πάσα του Λεπίνιτσα, εξαπέλυσε εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Σλάβια είχε χρόνο για να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να βρει την ισοφάριση. Αντίθετα, η Σαμπάχ έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 88', όταν ο Μίκελς εκμεταλλεύτηκε τα διαδοχικά λάθη της αντίπαλης άμυνας και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με μακρινό σουτ.

Η ήττα της Σλάβια φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση

Η νίκη της Σαμπάχ είχε θετική επίδραση και για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, καθώς η Σλάβια Πράγας παρέμεινε χωρίς βαθμό στο Champions League.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση με 45.012 βαθμούς, πίσω από την Τσεχία και την Πολωνία, οι οποίες έχουν από 45.125. Η διαφορά είναι μικρή και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να βοηθήσει την Ελλάδα να ανέβει στη 10η θέση, ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Με βάση τη συγκεκριμένη κατάταξη, η ισοπαλία θα προσθέσει 0,250 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή, ανεβάζοντάς τον στους 45.262 και επιτρέποντας στην Ελλάδα να προσπεράσει τις δύο χώρες, εφόσον δεν υπάρξουν αντίστοιχες μεταβολές από τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της.

Η μάχη για τη 10η θέση, πάντως, παραμένει ανοιχτή και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Η συγκεκριμένη θέση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξασφαλίζει στον πρωταθλητή της σεζόν 2027/28 απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Η κατάταξη στο UEFA Ranking