Αρτέτα: «Γράψαμε ξανά Ιστορία, ο κόσμος της Άρσεναλ κουβαλούσε κάθε μπάλα μαζί μας»

«Εργασθήκαμε πολύ σκληρά, αφοσιωθήκαμε σε αυτό που κάνουμε και σήμερα ανταμειφθήκαμε», δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, αφού οδήγησε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League. Η αγγλική ομάδα απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με μια οριακή νίκη με 1-0 στον επαναληπτικό ημιτελικό στο Λονδίνο, αξιοποιώντας την ισοπαλία 1-1 που απέσπασε στην Μαδρίτη, την περασμένη εβδομάδα.

«Είναι μια απίστευτη βραδυά. Γράψαμε ξανά Ιστορία μαζί», σχολίασε ο Αρτέτα στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, αναφερόμενος στη σύνδεση μεταξύ των παικτών και των οπαδών και πρόσθεσε:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος ή πιο υπερήφανος για όλους όσοι ασχολούνται με αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ο τρόπος που μας υποδέχθηκαν έξω από το γήπεδο ήταν ξεχωριστός και μοναδικός. Η ατμόσφαιρα, η ενέργεια, ο τρόπος που κουβαλούσαν κάθε μπάλα μαζί μας. Δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο σε αυτό το γήπεδο. Εναντίον της Ατλέτικο, δώσαμε τα πάντα. Τα παιδιά έκαναν απίστευτη δουλειά. Μετά από 20 χρόνια, και μόλις για δεύτερη φορά στην Ιστορία μας, επιστρέψαμε στον τελικό».

Υπενθυμίζεται, ότι η Άρσεναλ έχασε από την Μπαρτσελόνα στο Σεν Ντενί το 2006 και θα παίξει στον δεύτερο τελικό της, στις 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν ή της Μπάγερν Μονάχου.

Επιστρέφοντας στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, «είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πάλι, είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με την επιθυμία και την φιλοδοξία που έχουμε για τον σύλλογο», τόνισε ο Αρτέτα και συνέχισε: «Προφανώς καταβάλαμε τεράστια ποσότητα δουλειάς, πάθους και πίστης σε αυτό που κάνουμε και σήμερα ανταμειφθήκαμε: σε λίγες εβδομάδες, θα ζήσουμε μια απίστευτη ημέρα στην Βουδαπέστη».

Σιμεόνε: «Νιώθω ότι η ομάδα έδωσε τα πάντα»

«Φθάσαμε σ' ένα επίπεδο που κανείς δεν περίμενε», δήλωσε από την πλευρά του ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, λίγο μετά τον αποκλεισμό των «ροχιμπλάνκος» από τον τελικό του Champions League. Η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 1-0 από την Άρσεναλ στον επαναληπτικό ημιτελικό, στο Λονδίνο κι έμεινε εκτός τελικού, σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα.

«Αποκλείσθηκαμε, επειδή η Άρσεναλ άξιζε να προκριθεί, επειδή ήταν άψογη με τις ευκαιρίες που είχε», δήλωσε ο Αργεντινός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και πρόσθεσε:

«Τώρα με ρωτάτε πώς νιώθω; Νιώθω ηρεμία, νιώθω γαλήνη, νιώθω ότι η ομάδα έδωσε τα πάντα. Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες. Αντέξαμε απέναντι σε μια ομάδα με τόση ποιότητα και τώρα πρέπει να αποδεχθούμε πού βρισκόμαστε. Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ που είμαι σήμερα».

Αυτήν την σεζόν, «δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, αλλά έχουμε φθάσει σε θέσεις που είναι δύσκολο», τόνισε ο «Τσόλο», αναφερόμενος στους ημιτελικούς του Champions League και στον τελικό του Copa del Rey, τον οποίο έχασαν από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.