Οnsports Τeam 16 Απριλίου 2026, 10:58
«Άστραψε» και βρόντηξε ο Πέρεθ: «Εντελώς απογοητευτική η χρονιά»

Μετά τον αποκλεισμό από τη Μπάγερν Μονάχου ο πρόεδρος των Μαδριλένων τα έβαλε με τους παίκτες της ομάδας του, ζητώντας τους να τελειώσουν τη σεζόν με αξιοπρέπεια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε πολύ κοντά στο να καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του Champions League, αφήνοντας εκτός την Μπάγερν Μονάχου, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο πρόεδρος της ομάδας Φλορεντίνο Πέρεθ τα έβαλε με τους παίκτες της ομάδας του, χρεώνοντάς τους ουσιαστικά την αποτυχημένη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ανέφερε στην υπόλοιπη ομάδα: 

«Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σήμερα, αλλά η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική. 

Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει.

Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια»

 
 


