Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 10:45
CHAMPIONS LEAGUE

Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε

Σε προκλητική χειρονομία προχώρησε ο προπονητής της Ατλεέτικο αμέσως μετά το τέλος του επαναληπτικού με τη Μπαρτσελόνα και την πρόκριση της ομάδας του. 

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να ηττήθηκε από τη Μπαρτσελόνα αλλά κατάφερε να υπερασπιστεί την νίκη της στον πρώτο αγώνα και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League. 

Η πρόκριση των Μαδριλένων έφερε ξέφρενα πανηγύρια στους οπαδούς της ομάδας, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε όμως να ξεφεύγει και να πανηγυρίζει... λίγο παραπάνω, προκαλώντας τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα. 

Ο Σιμεόνε πλησίασε την εξέδρα των φίλων της Μπαρτσελόνα και με μια ειρωνική χειρονομία τους έκανε νόημα να… κοιμηθούν, θέλοντας να δείξει πως η βραδιά είχε τελειώσει για εκείνους.

 

 



2 ώρες πριν Μπολομπόι: «Θέλω να συνεχίσω και την επόμενη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα»
2 ώρες πριν Elite διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο
Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε
2 ώρες πριν Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε
3 ώρες πριν Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό
