Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε
Σε προκλητική χειρονομία προχώρησε ο προπονητής της Ατλεέτικο αμέσως μετά το τέλος του επαναληπτικού με τη Μπαρτσελόνα και την πρόκριση της ομάδας του.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να ηττήθηκε από τη Μπαρτσελόνα αλλά κατάφερε να υπερασπιστεί την νίκη της στον πρώτο αγώνα και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.
Η πρόκριση των Μαδριλένων έφερε ξέφρενα πανηγύρια στους οπαδούς της ομάδας, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε όμως να ξεφεύγει και να πανηγυρίζει... λίγο παραπάνω, προκαλώντας τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.
Ο Σιμεόνε πλησίασε την εξέδρα των φίλων της Μπαρτσελόνα και με μια ειρωνική χειρονομία τους έκανε νόημα να… κοιμηθούν, θέλοντας να δείξει πως η βραδιά είχε τελειώσει για εκείνους.
?? Diego Simeone: “Go to sleep”. pic.twitter.com/a6CN3pqdnS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026