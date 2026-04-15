Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε

Σε προκλητική χειρονομία προχώρησε ο προπονητής της Ατλεέτικο αμέσως μετά το τέλος του επαναληπτικού με τη Μπαρτσελόνα και την πρόκριση της ομάδας του.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να ηττήθηκε από τη Μπαρτσελόνα αλλά κατάφερε να υπερασπιστεί την νίκη της στον πρώτο αγώνα και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η πρόκριση των Μαδριλένων έφερε ξέφρενα πανηγύρια στους οπαδούς της ομάδας, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε όμως να ξεφεύγει και να πανηγυρίζει... λίγο παραπάνω, προκαλώντας τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

Ο Σιμεόνε πλησίασε την εξέδρα των φίλων της Μπαρτσελόνα και με μια ειρωνική χειρονομία τους έκανε νόημα να… κοιμηθούν, θέλοντας να δείξει πως η βραδιά είχε τελειώσει για εκείνους.

Η κίνηση αυτή εξόργισε τους Καταλανούς οπαδούς, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα, εξαπολύοντας ύβρεις προς τον Αργεντινό τεχνικό και τους παίκτες της Ατλέτικο την ώρα που αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο.