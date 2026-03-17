Champions League: Αγγίζει επική ανατροπή η Σπόρτινγκ - Βίντεο με τα γκολ κόντρα στη Μπόντο Γκλιμτ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ.

Σπουδαίο ματς γίνεται στη Λισαβόνα!

Η Μπόντο Γκλιμτ φάνταζε ως το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League μετά το υπέρ της 3-0 στο πρώτο ματς της Νορβηγίας.

Ωστόσο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατάφερε να ισοφαρίσει το συνολικό σκορ μετά από λιγότερο από 80 λεπτά αγώνα και να στείλει τελικά το ματς στην παράταση.

