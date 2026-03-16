Ρεάλ Μαδρίτης: Και ο Μπέλιγχαμ στην αποστολή για το Μάντσεστερ

Οnsports Τeam

Αυξάνονται οι επιλογές για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αλβαρο Αρμπελόα μόνο ικανοποιημένος πρέπει να αισθάνεται, καθώς εκτός από τον Κιλιάν Εμπαπέ, θα έχει στην διάθεση του και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ στην αποστολή, για τον κρίσιμο εκτός έδρας επαναληπτικό αγώνα στους «16» του Champions League, με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτι στο «Ετιχαντ» (17/3).

Ο Αγγλος σταρ τραυματίστηκε στις αρχές του περασμένου μήνα στο ματς στο «Μπερναμπέου» κόντρα στη Βαγιεκάνο (2/2). Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας νίκησε στις καθυστερήσεις με 2-1, αλλά η χαρά σκιάστηκε από τον τραυματισμό του Αγγλου μέσου.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος τραυματίστηκε (θλάση στο δεξί οπίσθιο μηριαίο) και αποχώρησε στο Α' μέρος.

Ο Μπέλιγχαμ, που φέτος έχει σε 28 συμμετοχές, έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ήταν εκτός από τα δύο παιχνίδια της Ρεάλ απέναντι στην Μπενφίκα στα playoffs του Champions League, αλλά και από το πρώτο ματς στη φάση των «16» της διοργάνωσης κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Μπερναμπέου». Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Ασένσιο, Ροντρίγκο, Θεμπάγιος, Μεντί και Μιλιτάο.