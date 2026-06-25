Μουσταφά Φαλ: Ο Ζοτς βρήκε τον playmaker της ρακέτας

Αναμφίβολα, η απόκτηση του Μουσταφά Φαλ από το «Τριφύλλι» εξέπληξε πολλούς, κυρίως γιατί αρκετοί περίμεναν κάτι εντελώς διαφορετικό στη θέση «5», όπου ο Παναθηναϊκός... πονάει εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, πρόκειται για μια προσθήκη που, εφόσον «βγει», τότε θα μιλάμε για μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις.

Ρίσκο ο περσινός τραυματισμός του

Στις 6 Ιουνίου 2025, στο Game 3 της σειράς με τον Παναθηναϊκό, ο Μουσταφά Φαλ σωριάζεται στο Glass Floor. Η εικόνα δεν ήταν ευοίωνη και αμέσως το μυαλό όλων πήγε στο χειρότερο. Μία μέρα μετά, η διάγνωση ανέφερε «ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο».

Κατά συνέπεια, ο Φαλ έμεινε για περίπου δέκα μήνες εκτός παρκέ. Αρκετοί θεώρησαν πως αυτός ο τραυματισμός θα σήμαινε και το τέλος της καριέρας του. Όλοι, εκτός από τον ίδιο. Στις 9 Απριλίου 2026, ο «γίγαντας» έκανε την επανεμφάνισή του στο ματς Χάποελ - Ολυμπιακός, αγωνιζόμενος για 12 λεπτά και μετρώντας 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες.

Αυτή ήταν ουσιαστικά και η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς στο επόμενο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο αγωνίστηκε για μόλις ένα λεπτό, ενώ βρισκόταν εκτός του ελληνικού ρόστερ.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, παίρνει ένα ελεγχόμενο ρίσκο. Αποκτά έναν παίκτη που —όπως μεταδίδουν τα ρεπορτάζ— θα αγωνίζεται ως Έλληνας, ενώ, αν σωματικά είναι υγιής, θα αποτελέσει τον playmaker της ρακέτας του «τριφυλλιού» για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η διαχείριση του Φαλ

Το κομμάτι της διαχείρισης είναι συνώνυμο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να δείχνει πως έχει ξεκάθαρο πλάνο για τη χρησιμοποίηση του Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος αποκτάται ως ο τρίτος σέντερ του Παναθηναϊκού, που θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω, πίσω από τους Ματίας Λεσόρ και έναν ακόμη ψηλό με εξίσου διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Όπως όλα δείχνουν, και πάντα με τα τωρινά δεδομένα, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει τον Φαλ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο παρκέ, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για έναν παίκτη που προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, βρίσκεται ήδη στα 34 του χρόνια και διαθέτει ένα πολύ απαιτητικό σωματότυπο.

Elite δημιουργία από το χαμηλό post

Η νέα γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού, όπως φαίνεται, θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Elite δημιουργία και σκορ από Λεσόρ και Φαλ, ενώ η λογική του Ομπράντοβιτς λέει πως θα αποκτηθεί και ένας παίκτης, ένα από τα χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι το σουτ από τα 6,75 μ.

Με την προσθήκη του Φαλ, ο Παναθηναϊκός αποκτά έναν playmaker της ρακέτας που μπορεί τόσο να επιτεθεί απευθείας στο καλάθι όσο και να δημιουργήσει. Στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς ταιριάζει απόλυτα, αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού που περιμένουμε να δούμε τη νέα χρονιά.

Ο Γάλλος προέρχεται από ένα σύστημα όπως αυτό του Ολυμπιακού και του coach Μπαρτζώκα, το οποίο του ταίριαξε στον απόλυτο βαθμό. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή που, με υγιή τον Φαλ, έπαιξε το καλύτερο και πιο επιβλητικό μπάσκετ στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά.

Πλέον, ο Γάλλος στη «μηχανή» του Παναθηναϊκού, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναμένεται να γίνει ένα σημαντικό «γρανάζι», με το ρόστερ των «πράσινων» να τον βοηθά να αναδείξει τα δυνατά του στοιχεία. Ο Φαλ είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει από το χαμηλό post και από το short roll, να σκοράρει σε καταστάσεις 1v1 με πλάτη, όντας εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και φυσικά να δημιουργήσει χώρους για τους συμπαίκτες του.

Ειδικά το τελευταίο είναι το μεγαλύτερο ατού του, καθώς με τον Κώστα Σλούκα, έναν ακόμη elite point guard, τον Κέντρικ Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις, που μπορεί να τρέξει pick and roll καταστάσεις ως secondary ball handler, το spacing του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανέβει ποιοτικά και κατακόρυφα.

Ο «Μους» είναι ένας pick and roll ψηλός, που έχει —όπως είπαμε— την ικανότητα να δημιουργεί. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό στα μάτια του Ομπράντοβιτς είναι η ικανότητά του να «διαβάζει» τη weak side. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο και ο Ματίας Λεσόρ βελτιώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη θητεία του στην Παρτίζαν.

Όπως αναφέραμε, ο Φαλ έχει την ικανότητα να «διαβάζει» και από το short roll. Είναι κάτι που στον Ολυμπιακό έκανε σε εξαιρετικό επίπεδο, με τον coach Μπαρτζώκα να τον χρησιμοποιεί σε καταστάσεις horns. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είχε υποδειγματική κίνηση μακριά από την μπάλα και πολλές δράσεις, κάτι που αναμένεται να δούμε και με τον Ομπράντοβιτς.

Η ικανότητα του Φαλ στην πάσα και το off ball

Η ικανότητα του Φαλ στην πάσα είναι αδιαμφισβήτητη και αυτό ακριβώς το στοιχείο ήθελε να προσθέσει ο Παναθηναϊκός επιθετικά.

Ένα ακόμη στοιχείο που, με βάση το ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθιστά τον Φαλ απόλυτα «συμβατό» είναι οι καταστάσεις close-out και 1v1. Ανέκαθεν οι ομάδες του Ομπράντοβιτς, εκτός από το pick and roll στο οποίο είναι mastermind, είχαν εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας αλλά και εξαιρετικούς slashers.

Ο Φαλ —τον βοήθησε πολύ ο coach Μπαρτζώκας σε αυτό— έχει βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κίνησή του μακριά από την μπάλα, παίρνοντας εξαιρετικές τοποθετήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το θέλει ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς, καθώς σε φάσεις close out με Ναν, Σλούκα ή και με Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις, συν τον elite point guard, ο Φαλ θα αποτελεί στόχο για να «τελειώνουν» οι φάσεις.

Ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε τέτοιες καταστάσεις με τον Κάναν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στις καταστάσεις slashing, βρίσκοντας τον ελεύθερο παίκτη και «τραβώντας» τον αντίπαλο ψηλό πάνω του.

Κεφάλαιο «άμυνα»

Το «τριφύλλι» βρήκε τον rim protector του για συγκεκριμένα λεπτά συμμετοχής, αλλάζοντας σημαντικά την αμυντική του φιλοσοφία όσο ο Φαλ θα βρίσκεται στο παρκέ. Από τα δυνατά hedge-out που θα δούμε με τον Λεσόρ και τις αλλαγές στην άμυνα, ο Φαλ έρχεται να προσφέρει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Οι «πράσινοι» έχουν επιλογές. Με την παρουσία του Φαλ, περιμένουμε να δούμε drop άμυνα, δηλαδή κατά τη διάρκεια του pick and roll ο ψηλός να μένει πιο πίσω, ώστε να «κόψει» το drive του περιφερειακού ή την πάσα προς τον αντίπαλο σέντερ που κόβει προς το καλάθι.

Σε συνδυασμό με έναν περιφερειακό με μέγεθος και αμυντικές ικανότητες τύπου Γκραντ, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ICE, δηλαδή ο ψηλός να μένει πίσω και η άμυνα να προσπαθεί να στείλει τον χειριστή προς την πλάγια γραμμή, με τις κατάλληλες προσαρμογές μακριά από την μπάλα. Ακόμη, απέναντι σε ανάλογους ψηλούς τύπου Μιλουτίνοφ, ο Παναθηναϊκός με τον Φαλ θα μπορέσει να παίξει άμυνα deep drop, δηλαδή να διατηρήσει τον ψηλό του βαθιά στη ρακέτα ώστε να περιορίσει το παιχνίδι του αντίπαλου σέντερ, κάτι που φέτος δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις επιλογές που προσφέρει ο Φαλ, σε συνδυασμό με τον Λεσόρ και ακόμη έναν elite ψηλό με διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα λέγαμε πως ο Παναθηναϊκός θέλει να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση. Η λέξη «προσαρμογή» είναι το κλειδί, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν διέθετε, καθώς είχε επιλέξει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.