Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι

Πολύ διαφορετική εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έδωσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Στη σύλληψη του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο 23χρονος φερόμενος δράστης παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του.

Όπως ισχυρίστηκε δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια. Κάποια στιγμή ενώ ήταν πεσμένος κάτω είδε ένα μαχαίρι, το πήρε να αμυνθεί και χτύπησε τον 20χρονο, στον οποίο δεν σκόπευε να κάνει κακό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο 23χρονος στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ήταν τρεις και ότι το μαχαίρι το είχε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς ότι «εγώ το θύμα το γνώριζα», χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς και από πού το γνώριζε.

Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

Λίγο μετά τις 16.00 έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πήγε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και είπε ότι του επιτέθηκαν στην Καλαμαριά, απρόκλητα πέντε άτομα. Τον χτυπούσαν με τα χέρια στο πρόσωπο, έπεσε στο πάτωμα, ενώ πληροφορίες λένε ότι φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο.