Κάθε τέτοια μέρα, πρέπει να γιορτάζει η μητέρα του Χακίμι

Υπάρχουν μητέρες που φτιάχνουν παστίτσιο και μαμάδες που σου σιδερώνουν τα πουκάμισα στα 30 σου. Και μετά, υπάρχει μια γυναίκα-οχυρό, η μητέρα του Ασράφ Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν. Η απόλυτη απόδειξη ότι, όσο κι αν μεγαλώσεις, όσα χρήματα και αν βγάλεις, η μάνα θα είναι πάντα εκεί. Όχι απλά για να σε αγαπάει, αλλά και για να σε προστατεύει.

Ο Χακίμι, διεθνής Μαροκινός, με συμβόλαιο που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ το μήνα, θα περίμενε κανείς ότι μετά τον χωρισμό του με τη Χίμπα Αμπούκ θα περνούσε δύσκολες στιγμές με το διαζύγιό του. Άλλωστε εκείνη, τόσα ζήτησε στο δικαστήριο. Πόσα πήρε; Χαχαχα, ακριβώς αυτό που θα απαντούσατε και εσείς.

Ο λόγος;

Γιατί είναι τίποτα δεν ήταν στο όνομά του, αλλά σε εκείνο της μητέρας του, της Φατιμά. Από τα σπίτια μέχρι τα αυτοκίνητα, μέχρι και το κινητό πιθανόν. Από το εκατομμύριο που λαμβάνει κάθε μήνα, το 80% πάει κατευθείαν στον λογαριασμό της μαμάς. Όχι, δεν μιλάμε για συναισθηματικό δέσιμο – μιλάμε για οικονομικό φρούριο επιπέδου «Δεν πιάνεται τίποτα, κυρία μου».

Εδώ δεν έχουμε απλώς μια συγκινητική ιστορία γιου-μάνας. Έχουμε μάθημα ζωής. Όταν όλα καταρρέουν, από σχέσεις, υπογραφές, τα πάντα, η μητέρα είναι πάντα εκεί, με το όνομά της πρώτο στα χαρτιά και την υπογραφή της πιο δυνατή κι από εκείνη του μάνατζερ Μέντες.

Μπορεί ο Χακίμι να είναι εξτρέμ στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η μάνα του είναι λίμπερο, αμυντικό χαφ, τα πάντα. Καλύπτει τα νώτα, κόβει τις επιθέσεις και κρατάει την άμυνα. Ίσως και με πληρεξούσιο.

Achraf Hakimi's wife filed for divorce and wanted more than half of the Moroccan footballer's property and fortune. 💰



He is one of the highest-paid players in Ligue 1, he receives more than a million euros per month. 📈



Και ναι, ίσως να ήταν όλα προμελετημένα. Ίσως να ήταν απλώς προνοητικός. Ίσως και λίγο καχύποπτος. Αλλά ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει; Στον κόσμο που ζούμε, όπου ένα λάθος story μπορεί να σου κοστίσει μια καριέρα και μια λάθος σχέση τη μισή σου περιουσία, η μητέρα του Χακίμι αποδεικνύει ότι τελικά δεν υπάρχει πιο αξιόπιστος «λογιστής» από μια μάνα.

Οπότε την Ημέρα της Μητέρας, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα κλισέ και τις γλυκανάλατες κάρτες και ας υψώσουμε ένα ποτήρι στην κυρία Φατιμά Χακίμι. Τη μητέρα που δεν γέννησε απλώς έναν άντρα, αλλά τον κράτησε και ολόκληρο όταν όλοι πήγαν να του πάρουν τη μισή του ζωή.