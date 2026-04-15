Οι Hornets είναι το guilty pleasure που έγινε must-watch

Το underdog story του ΝΒΑ που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Και μετά τη νίκη επί των Miami Heat στα Play In , η ιστορία συνεχίζει...

Δεν ξέρουμε αν θυμίζουν απόλυτα εκείνους τους ρομαντικούς underdogs του Portland με Lillard και McCollum, σίγουρα όμως οι φετινοί Charlotte Hornets αποτελούν σοβαρό λόγο για να ξενυχτήσεις προκείμενου να δεις ΝΒΑ.

Με τον LaMelo Ball να προκαλεί χάος, τον Brandon Miller να εκτελεί και τον Kon Knueppel να συμπληρώνει το παζλ πυροβολώντας τρίποντα από παντού, η Σάρλοτ παίζει μπάσκετ χωρίς φίλτρο. Τρίποντα βροχή, κατοχές που μοιάζουν με στιγμιότυπα mixtape και μια διάθεση που φωνάζει «παίζουμε για να το απολαμβάνουμε».

Και ίσως αυτό είναι που τους κάνει τόσο ελκυστικούς. Δεν κουβαλάνε το βάρος ενός franchise όπως οι Lakers ή οι Celtics, ούτε και έχουν να υπερασπιστούν δεκαετίες ιστορίας. Είναι πιο ελεύθεροι, πιο χαλαροί και κυρίως, πολύ πιο… κουλ.

Μια ομάδα με μια από τις πιο κουλ φανέλες στην ιστορία, ένα παρκέ που μόνο με εκείνο το ιστορικό του Boston Garden μπορεί να συγκριθεί ενώ έχει να δει θρυλική ομάδα από την εποχή των Johnson-Mourning.

Και αυτό που κάνουν φέτος δεν περνάει απαρατήρητο. Με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ νικών, έκλεισαν τη regular season στο 44-38 και βρέθηκαν στις θέσεις του Play-In, εκεί όπου τα πράγματα σοβαρεύουν. Και όμως, αντί να λυγίσουν, έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Έπαιξαν το παιχνίδι τους και στη δραματική νίκη απέναντι στους Miami Heat, ο LaMelo να τελείωσε τη δουλειά στην εκπνοή, κάνοντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση πως οι «μύγες» δεν ήταν απλώς ομάδα της κανονικής περιόδου.

127-126 στην παράταση και η ιστορία συνεχίζει να γράφει...

Όλοι ξέρουμε ότι η regular season δεν έχει καμία σχέση με τα Playoffs, άλλωστε έχουμε δει άπειρες ομάδες που έλαμψαν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και μετά εξαφανίστηκαν. Οι Hornets όμως δείχνουν να έχουν κάτι διαφορετικό. Μπήκαν απέναντι σε μια πιο έμπειρη, πιο «σκληρή» ομάδα και όταν η μπάλα έκαιγε, δεν την πέταξαν, αλλά την έστειλαν εκεί που έπρεπε. Στο πλεκτό, με τον δικό τους άναρχο τρόπο.

Τώρα, το επόμενο εμπόδιο λέγεται είτε 76ers, είτε Orlando Magic. Όποια και αν είναι η... τυχερή, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει εύκολο έργο. Το αν οι Hornets θα κάνουν το επόμενο βήμα, μένει να φανεί. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, ίσως αυτό να είναι και το λιγότερο σημαντικό. Γιατί ήδη έχουν κερδίσει κάτι πιο δύσκολο: την προσοχή και τη συμπάθεια ενός ουδέτερου κοινού που διψάει για κάτι αυθεντικό.

Αν τελικά μπουν στα Playoffs, θα έχουν μαζί τους πολύ περισσότερο κόσμο απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Και αν δεν μπουν; Δεν πειράζει. Θα είναι πάλι η ομάδα που θα θες να βλέπεις. Ειδικά του χρόνου.