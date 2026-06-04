«Υπό έρευνα ο Ίγκλι Τάρε για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος»

Ο Ίγκλι Τάρε βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανές νομικές περιπέτειες, σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα.

«Υπό έρευνα ο Ίγκλι Τάρε για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος»
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Αντιμέτωπος με πιθανές νομικές περιπέτειες βρίσκεται ο Ίγκλι Τάρε, καθώς σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα ερευνάται από την Ειδική Εισαγγελία κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς (SPAK) στο πλαίσιο ευρύτερης υπόθεσης που αφορά την πρώην αντιπρόεδρο της αλβανικής κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της αλβανικής εισαγγελίας, ο πρώην ποδοσφαιριστής και παράγοντας του ποδοσφαίρου φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος και διαφθοράς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μια βίλα στις ακτές του Ιονίου Πελάγους στην Αλβανία, η οποία βρίσκεται εντός τουριστικού συγκροτήματος.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες το ακίνητο φέρεται να προσφέρθηκε ως αντάλλαγμα για δημόσια σύμβαση που είχε ανατεθεί σε κατασκευαστική εταιρεία κατά τη διάρκεια της θητείας της Μπαλούκου στην Albcontrol, την κρατική εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Κατά τους ερευνητές, η ιδιοκτησία καταχωρήθηκε στο όνομα του Ίγκλι Τάρε, προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική σύνδεσή της με την πολιτικό.

Η εισαγγελία φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Τάρε συμμετείχε σε εικονική συμφωνία ενοικίασης με πρώην στενό συνεργάτη της Μπαλούκου, με στόχο τη συγκάλυψη της πραγματικής χρήσης του ακινήτου.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν στοιχεία που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέουν τη βίλα με την πρώην κυβερνητική αξιωματούχο και την οικογένειά της, οι οποίοι φέρονται να τη χρησιμοποιούσαν επί σειρά ετών.

Ο Ίγκλι Τάρε κλήθηκε και κατέθεσε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, παραμένοντας για περίπου έξι ώρες στα γραφεία της SPAK.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησε χωρίς να προχωρήσει σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το κτίριο.

Οι αλβανικές αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι οι καταγγελίες και οι υποψίες που εξετάζονται θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν κατά τα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του αλβανικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Τάρε αγωνίστηκε στη Serie A με τις φανέλες της Μπρέσια και της Λάτσιο, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε για χρόνια ως αθλητικός διευθυντής των «λατσιάλι», πριν ακολουθήσει πορεία σε διοικητικές θέσεις στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πλέον, ο πρώην διεθνής επιθετικός καλείται να δώσει απαντήσεις στις αρχές σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στην υπόθεση, ενώ η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας.

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