Ομπράντοβιτς: «Με ενδιαφέρουν μόνο οι παίκτες που έχω στην ομάδα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς και στάθηκε στα προβλήματα της ομάδας του και στην ετοιμότητα της για το 6χ6.

Αναλυτικά:

Πρόκειται για μία μάχη φιλοσοφίας η αυριανή αναμέτρηση; «Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για μάχη φιλοσοφίας. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε τα πάντα σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπως κάνουμε σε κάθε αγώνα. Η Χάποελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Μπορούν να απειλήσουν μέσα από το pick and roll, αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν πολλές δυνατότητες. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να προσέξουμε και την επίθεσή μας. Αν παίξουμε καλή άμυνα, πρέπει να τρέξουμε στο γήπεδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε εύκολους πόντους.

Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών; Ο Μπόνγκα δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Παρτίζαν λόγω προβλήματος στον καρπό, ενώ ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Τι ισχύει για τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα; «Ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός, όπως και ο Κώστας Σλούκας με τον Κέντρικ Ναν. Για τον Μπόνγκα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Θα δούμε αύριο πώς θα αισθάνεται και, ανάλογα με την κατάστασή του, θα πάρουμε την απόφασή μας.

Πρόκειται για μία μάχη φιλοσοφίας η αυριανή αναμέτρηση; «Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για μάχη φιλοσοφίας. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε τα πάντα σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπως κάνουμε σε κάθε αγώνα. Η Χάποελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Μπορούν να απειλήσουν μέσα από το pick and roll, αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν πολλές δυνατότητες. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να προσέξουμε και την επίθεσή μας. Αν παίξουμε καλή άμυνα, πρέπει να τρέξουμε στο γήπεδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε εύκολους πόντους.

Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών; Ο Μπόνγκα δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Παρτίζαν λόγω προβλήματος στον καρπό, ενώ ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Τι ισχύει για τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα; «Ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός, όπως και ο Κώστας Σλούκας με τον Κέντρικ Ναν. Για τον Μπόνγκα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Θα δούμε αύριο πώς θα αισθάνεται και, ανάλογα με την κατάστασή του, θα πάρουμε την απόφασή μας.