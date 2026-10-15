Τάιλερ Ντόρσεϊ: Τα χρονικά ενός Instagramικού ξεκατινιάσματος

Στον επαγγελματικό αθλητισμό, το να είσαι δυσαρεστημένος είναι απολύτως θεμιτό, είτε μιλάμε για τον χρόνο συμμετοχής σου, τον τρόπο που σε αξιοποιεί ο προπονητής, τι πιστεύουν οι συμπαίκτες σου για σένα, και εννοείται το να θεωρείς ότι αξίζεις περισσότερα από αυτά που παίρνεις. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, επαγγελματικό είναι το μπάσκετ. Όπως και το να ζητήσεις να φύγεις επειδή κάπου αλλού σου δίνουν παραπάνω, ενδεχομένως.

Αλλά αυτό το επικοινωνείς με τα αφεντικά, μόνος ή μέσω μάνατζερ, το συζητάτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε και προχωράτε. Όταν όμως υπάρχει διαφωνία, το να πάει το θέμα σε… δημόσιο ξεκατίνιασμα μέσω social media, χάνεται κάθε κομμάτι σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Ντόρσεϊ μετά το δημόσιο ξέσπασμά του απέναντι στον Ολυμπιακό λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας κόντρα στη Βαλένθια, όπου τώρα πρέπει να βιώσουν ένα de ja vu τύπου Ουόκαπ.

https://www.instagram.com/p/Dee8shvOLi0/

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λοιπόν, αποφάσισε να εκφράσει την ενόχλησή του για το πώς βιώνει την κατάσταση στην ομάδα μέσω των social media, αφήνοντας αιχμές για το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού και αναρωτώμενος γιατί δεν τον αφήνουν να φύγει. Αλλά όπως είπαμε, άλλο να έχεις παράπονα και άλλο να επιλέγεις να τα επικοινωνήσεις με τρόπο που κάνει την εσωτερική διαφωνία υπόθεση ολόκληρης της μπασκετικής κοινότητας.

Όπως γράψαμε παραπάνω, αν ο Ντόρσεϊ αισθάνεται αδικημένος, υπάρχει ο προπονητής, η διοίκηση, ο εκπρόσωπός του. Υπάρχει μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, στην οποία μπορούν να ειπωθούν όλα, χωρίς υπονοούμενα, δημόσιες αιχμές και διαδικτυακά ξεκατινιάσματα. Εκεί θα τεθούν όλα στο τραπέζι, και σαφώς δεν χρειάζεται κάθε επαγγελματική διαφωνία να γίνεται επεισόδιο σε reality show.

Ούτε κάθε μειωμένος χρόνος συμμετοχής να μετατρέπεται σε δημόσια διαπραγμάτευση. Αν υπάρχει πρόβλημα, ας λυθεί εκεί όπου πρέπει να λυθεί. Κι αν δεν υπάρχει κοινός τόπος, οι δρόμοι μπορούν να χωρίσουν με τον τρόπο που προβλέπει μια επαγγελματική συνεργασία. Είτε λύση συμβολαίου κοινή συναινέσει ή πρότασης, ή απλώς περιμένοντας να λήξει το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν και μετά να πάρει ο καθένας τον δρόμο του.

Η παράμετρος του συμβολαίου

Ο 30χρονος δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027, και από το καλοκαίρι το είχαμε δει το έργο ότι κάποια στιγμή θα σκάσει σαν ωρολογιακή βόμβα το θέμα του. Διότι εδώ και καιρό είχαν ακουστεί τα «παράπονα» ότι θέλει 3 εκατομμύρια τον χρόνο συμβόλαιο, ενώ το γεγονός ότι ήρθε στην ομάδα ο Μοντέρο ήταν δεδομένο ότι θα συρρίκνωνε αρκετά τον χρόνο συμμετοχής του.

Κάθε επαγγελματίας αθλητής έχει δικαίωμα να σκέφτεται το μέλλον του, τις απολαβές του και τον ρόλο που θέλει να έχει και αν θεωρεί ότι δεν υπολογίζεται όπως θα έπρεπε, μπορεί να ζητήσει μια ξεκάθαρη λύση. Αυτό, όμως, είναι διαφορετικό από το να δημιουργείται η εντύπωση ότι η δημόσια ένταση αποτελεί μέσο για να επιταχυνθούν οι εξελίξεις.

Δεν γνωρίζουμε αν πίσω από τις αναρτήσεις υπάρχει πράγματι ζήτημα συμβολαίου ή αν πρόκειται αποκλειστικά για την απογοήτευση από τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής. Θα ήταν άδικο να παρουσιάσουμε μια υπόθεση ως βεβαιότητα. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι ήδη ορατό και όπως έχουν τα πράγματα, δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ντόρσεϊ χρειάζεται να θυμηθεί κάτι απλό

Στον Ολυμπιακό δεν αρκεί να είσαι καλός σκόρερ, αλλά να μπορείς να λειτουργείς μέσα σε ένα σύνολο, να αποδέχεσαι ότι ο ρόλος σου μπορεί να αλλάξει και να βρίσκεις τρόπο να διεκδικείς περισσότερα χωρίς να μετατρέπεις κάθε απογοήτευση σε δημόσιο επεισόδιο.

Το μπάσκετ δεν είναι διαγωνισμός προσωπικής δικαίωσης και το να θέλεις να είσαι πρωταγωνιστής είναι απολύτως θεμιτό. Το να συμπεριφέρεσαι, όμως, σαν να σου οφείλεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

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Και το δημόσιο ξεκατίνιασμα, είναι σίγουρα ένας τρόπος να συζητηθεί περισσότερο το θέμα -έχουν εμπλακεί και Μπλοσομγκέιμ μέσα και σία- ωστόσο, πέρα από μέσο πίεσης, ο Αμερικανός με το ελληνικό διαβατήριο έχει καταφέρει να πετύχει μονάχα ένα πράγμα.

Να χάσει για μία ακόμα φορά τον σεβασμό του ως χαρακτήρας (μην ξεχνάμε δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί στα ενδότερα του Ολυμπιακού αλλά και στη Φενέρ παλιότερα). Ως παίκτη σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα, ωστόσο, το να σε βλέπουν όλοι να κάνεις την εργασιακή σου διαφωνία δημόσιο σίριαλ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Γιατί, στην τελική, ο Ντόρσεϊ δεν είναι ένας παίκτης που χρειάζεται να αποδείξει ότι ξέρει να τραβάει την προσοχή, αλλά ότι είναι ένας ποιοτικός σκόρερ που καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί και τις δύσκολες στιγμές μιας σεζόν. Και αυτές δεν λύνονται πάντα με ένα σχόλιο στο Instagram.