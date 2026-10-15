Φαλ: «Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα»

Αντίστροφη μέτρηση για τον Παναθηναϊκό και την αυριανή αναμέτρηση με τη Χάποελ, με τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλει να κάνει το 6Χ6 και τον Μουστάφα Φαλ να δίνει το στίγμα.

Αναλυτικά:

Τι περιμένεις από την αυριανή αναμέτρηση; «Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το στιλ μας και να παίξουμε σκληρή άμυνα. Γνωρίζουμε ότι διαθέτουν εξαιρετικούς σκόρερ, επομένως πρέπει να έχουμε συνέπεια από το πρώτο λεπτό. Έχουν πολύ ταλαντούχους παίκτες και ελπίζουμε να μη βρεθεί κάποιος από αυτούς σε εξαιρετική βραδιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τη νίκη. Αυτή θα είναι η πρώτη μας ήττα στη σεζόν, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα»

Πραγματοποίησες μία πολύ καλή εμφάνιση στο Βελιγράδι, αλλά φαίνεται πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Πώς αισθάνεσαι; «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που αγωνίστηκα, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σταθερός, να κάνω όσα μου ζητά ο προπονητής και ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο»

Έχεις αγωνιστεί στην Ελλάδα ως αντίπαλος, όμως τώρα θα παίξεις για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τι περιμένεις από τους φιλάθλους; «Έχω περάσει πέντε χρόνια στην Ελλάδα, επομένως γνωρίζω πολύ καλά τους φιλάθλους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεσηκωθούν και θα μας υποστηρίζουν μέχρι το τέλος. Ελπίζω να απολαύσουν το θέαμα που θα τους προσφέρουμε»

Η Χάποελ διαθέτει δυνατούς σέντερ, με τον Ντάνιελ Οτούρου να ξεχωρίζει. Είσαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση και για να δώσεις την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα σου; «Είμαι πάντα έτοιμος για οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Ο Οτούρου είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που διαθέτει η Χάποελ. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στο παιχνίδι μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague και το ρεκόρ 5-0; «Αρχικά, έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια και καταφέραμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο. Όλοι απολαμβάνουμε να είμαστε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Διαθέτουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα, από τον πρώτο μέχρι τον δωδέκατο παίκτη. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα και αυτό κάνει τη διαφορά.