Αγγλία και Ιταλία για τον δρόμο του ταμείου

Ο Γιάννης Κουβόπουλος δίνει προβλέψεις για τα αποψινά παιχνίδια του στοιχήματος. 

Ότι δώσαμε στο ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ μας… πλήρωσε αδρά, όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά δυστυχώς στο γερμανικό ντέρμπι της Γκλάνταμπαχ με τη Ντόρτμουντ η μπάλα δεν έμπαινε στο… πλεκτό.

Σήμερα πάμε με τριάδα… μπετόν που αν τελικά μας… κάτσει φτιάξαμε την εβδομάδα μας.

Στις 17:00 η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ και θέλει νίκη και μόνο νίκη. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η Φόρεστ θα έχει το μυαλό της στον επαναληπτικό με την Άστον Βίλα θα πάμε με τον άσο του 1,75.

Στις 19:30 η Κρεμονέζε υποδέχεται τη Λάτσιο και «καίγεται» για την νίκη στη «μάχη» που δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων μας «οδηγεί» ξεκάθαρα στα… δεξιά και στο εξαιρετικό 2,45.

Τέλος, παραμένουμε στην Ιταλία μιας και στις 21:45 η Ρόμα υποδέχεται τη Φιορεντίνα με το 1 και Over 1,5 γκολ να καλύπτει όλα τα γούστα με την τιμή να αγγίζει τον διπλασιασμό.

Συνοψίζουμε:

Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ: 1 (1,75)

Κρεμονέζε – Λάτσιο: 2 (2,45)

Ρόμα – Φιορεντίνα: 1+Over 1,5 (2.00)

