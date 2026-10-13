Γκέντσε - Κολοσσός Ρόδου 62-80: Εύκολο «διπλό» στο Αζερμπαϊτζάν και 2/2 για τους «Νησιώτες»

O Κολοσσός Ρόδου ήταν επιβλητικός στο Αζερμπαϊτζάν, επικρατώντας άνετα της Γκέντσε με 80-62, σφραγίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο το 2/2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup.

Οι Ροδίτες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και, παρά τη πρόσκαιρη προσπάθεια των γηπεδούχων να προσπεράσουν για το 8-7, απάντησαν με ένα γρήγορο 7-0 σερί δια χειρός Γουίλις και Άπσον, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +4.

Παρά την πίεση της Γκέντσε που πλησίασε στον πόντο (21-22), η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη βρήκε απαντήσεις με τους Άπσον και Μπαρνέτ, για να ακολουθήσει ένα καταιγιστικό επιμέρους 14-4 στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, στέλνοντας τον Κολοσσό στα αποδυτήρια με αέρα 13 πόντων (27-40).

Με τους Κρούζερ και Μανιόν να δίνουν επιθετική ώθηση, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και το +18 για το 28-46. Η Γκέντσε αντέδρασε και, βρίσκοντας λύσεις με τους Ρόουντς, Έλινγκτον και Καμαρά, μείωσε σε 46-58 στο 30', ενώ στην εκκίνηση της 4ης περιόδου πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (58-62).

Ωστόσο, ο Κολοσσός έβγαλε χαρακτήρα και με τους Καμπερίδη, Κρούζερ, Γουίλις και Μανιόν να «εκτελούν», οι Νησιώτες έτρεξαν ένα επιβλητικό 14-0 σερί, καθαρίζοντας οριστικά την υπόθεση νίκη και έφτασαν στο τελικό 80-62.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80

Τα στατιστικά της αναμέτρησης